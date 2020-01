“Le monde selon Jeff Goldblum” renouvelé pour la deuxième saison

Disney a annoncé que la série Disney + Original de National Geographic, «Le monde selon Jeff Goldblum», reviendra pour une deuxième saison.

«Jeff a captivé l’imagination et la curiosité de notre public grâce à sa perspective distincte et à ses aventures éclairantes», a déclaré Ricky Strauss, président, Contenu et marketing, Disney +. “Nous avons hâte de voir où Jeff et nos partenaires de National Geographic nous emmèneront dans la saison deux.”

Après leur première le 12 novembre, les abonnés ont suivi l’animateur et producteur exécutif Jeff Goldblum à travers le pays alors qu’il dévoile les vérités fascinantes derrière des objets familiers que nous connaissons et aimons tous. La première saison a exploré un éventail de sujets allant de la crème glacée et des baskets au denim et aux véhicules récréatifs. Dans la deuxième saison de 10 épisodes, Jeff amènera les téléspectateurs dans une balade divertissante et perspicace à travers le monde alors qu’il déniche un nouveau lot d’objets du quotidien.

Courteney Monroe, président de National Geographic Global Television Networks, a partagé le ramassage de la saison dans le cadre de la présentation de la National Geographic’s Television Critics Association.

«La véritable curiosité de Jeff dans le monde fait de lui un candidat naturel pour la marque National Geographic. Il y a quelque chose de spécial et d’intangible chez Jeff et sa fascination pour le monde est contagieuse », a déclaré Monroe. “Nous sommes ravis de pouvoir partager son humour et sa sensibilité à un public plus large sur Disney +.”

La série est à la tête de la solide collection de contenus originaux et exclusifs de National Geographic de Disney +, y compris le documentaire primé aux Emmy Awards et aux Oscars “Free Solo”, le film acclamé par la critique “Science Fair” et les prochaines docuseries “Magic of Disney’s Animal Kingdom”.

«Le monde selon Jeff Goldblum» est produit par Nutopia. Les producteurs exécutifs sont Jane Root et Arif Nurmohamed pour Nutopia, avec Jeff Goldblum et Keith Addis.

La première saison de l’émission s’achèvera la semaine prochaine avec le 12ème épisode de “Le monde selon Jeff Goldblum” à Disney + le vendredi 24 janvier 2020.

Avez-vous hâte de voir «Le monde selon Jeff Goldblum» revenir pour une deuxième saison?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.