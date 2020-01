Le monde selon Jeff Goldblum renouvelé pour une deuxième saison à Disney +

Avant la finale de la première saison des docuseries ce vendredi, Disney + a officiellement renouvelé le National Geographic Le monde selon Jeff Goldblum pour une deuxième saison de 10 épisodes. Présenté par parc jurassique alun Jeff Goldblum, la première saison se terminera par l’épisode 1.12 intitulé “Jewelry” qui suivra Goldblum alors qu’il apprend tout ce qui brille est “gold” quand il fait un voyage chatoyant pour dévoiler la joie extravagante des bijoux.

CONNEXES: La bande-annonce de Grace VanderWaal Stargirl présente un nouveau film Disney +

“Jeff a capturé l’imagination et la curiosité de notre public avec sa perspective distincte et ses aventures éclairantes”, Ricky Strauss, président du contenu et du marketing de Disney +, a déclaré. “Nous avons hâte de voir où Jeff et nos partenaires de National Geographic nous emmèneront dans la saison deux.”

À travers le prisme de l’esprit toujours curieux et très divertissant de Goldblum, rien n’est comme il semble. Chaque épisode est centré sur quelque chose que les gens aiment tous – comme des baskets ou des glaces – alors que Jeff tire le fil sur ces objets trompeusement familiers et dévoile un monde merveilleux de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes, de personnes incroyables et de tout un tas de gros surprises idées et idées.

CONNEXES: Vidéo CS: Goldblum sur le monde selon Jeff Goldblum Docuseries

Le monde selon Jeff Goldblum est un exécutif produit par Jeff Goldblum (Le jour de l’indépendance, Thor: Ragnarok), Matt Renner, Jane Root, Peter Lovering, Arif Nurmohamed et Keith Addis.