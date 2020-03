Le monde traverse des moments difficiles

Communiqué de presse à nos lecteurs sur le Coronavirus.

En période de grave crise épidémiologique mondiale due au Coronavirus ou Covid-19, plus de 300 000 personnes infectées, portant le nombre de décès à plus de 12 000. Nous leur demandons de maintenir toutes les mesures d’hygiène et de quarantaine nécessaires dictées par les institutions de leurs pays respectifs afin d’éviter la propagation du virus et les décès inutiles.

Nous pouvons nous sentir en bonne santé ou être jeunes, mais le virus est celui où nous nous attendons le moins et attaque tout le monde également. Nous savons à quel point il est inconfortable de se sentir enfermé, mais le moment est décisif, crucial et le mérite. Protégeons-nous et nous protégerons nos proches.

Avec peine, nous voyons comment dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Iran, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, entre autres, le nombre de décès augmente chaque heure. Heureusement en Chine, le nombre de nouveaux cas et le nombre de personnes décédées ont cédé. Là, la contagion a éclaté et les mesures prises gagnent la bataille contre le virus. Imitons la Chine dans ses mesures de confinement, car la plupart de ses patients se rétablissent.

Votre bien-être est important, suivez les règles de santé de votre pays et restez chez vous.

Sur cette page https://www.worldometer.info/coronavirus/ vous pouvez voir les informations en direct

des cas et des décès dans le monde.

Que Dieu bénisse les États-Unis.

Que Dieu bénisse le monde.