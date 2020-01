Le monde va “droit en enfer” dans le clip d’Ozzy Osbourne [Watch]

Ozzy Osbourne a terminé l’année avec deux singles étonnamment bons de son nouvel album à venir Homme ordinaire, avec “Directement en enfer” obtenir aujourd’hui son propre clip.

La vidéo semble un peu sur le nez alors qu’elle s’attaque au chaos du monde d’aujourd’hui, ressemblant à une interprétation moderne de The Warriors rencontre The Purge avec des émeutes de rue et un Prince des Ténèbres hurlant. Fait intéressant, cela me rappelle également le film de fond de Metallica’s Through the Never. C’est de la haute énergie.

Comme le fait remarquer Revolver, Guns N ’Roses’ Sabrer joue de la guitare sur la chanson, ainsi que GN’R Duff McKagan et Red Hot Chili Peppers » Chad Smith, qui jouent sur l’ensemble du LP, respectivement à la basse et à la batterie.

Surveillez les nouveautés annoncées:

Dates de la tournée nord-américaine:

27/05 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

29/05 – Sunrise, FL @ BB&T Center

31/05 – Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union

06/02 – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion

06/04 – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center

06/06 – Hershey, PA @ Hershey Park Stadium

06/11 – Pittsburgh, PA @ KeyBank Pavilion

13/06 – Bangor, ME @ Darling’s Waterfront Pavilion

16/06 – Montréal, QC @ Centre Bell

18/06 – Hamilton, ON @ First Ontario Centre

20/06 – Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

22/06 – New York, NY @ Madison Square Garden Arena

24/06 – St Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre

26/06 – Kansas City, MO @ Sprint Center

28/06 – Des Moines, IA @ Wells Fargo Arena

07/01 – Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheatre (Summerfest)

07/03 – St Paul, MN @ Xcel Energy Center

07/07 – Edmonton, AB @ Rogers Place

07/09 – Vancouver, BC @ Pepsi Live à Rogers Arena

07/11 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome

15/07 – Portland, OR @ Moda Center

17/07 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

23/07 – Phoenix, AZ @ Ak-Chin Pavilion

25/07 – Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre

27/07 – Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

29/07 – San Diego, CA @ North Island Credit Union Amphitheatre

31/07 – Las Vegas, CA @ MGM Grand Garden Aren