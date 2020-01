Le Montana français a célébré sa peur de la santé avec cette folie de 1,5 M $

Le rappeur French Montana est devenu célèbre au début des années 2010 et est devenu connu pour avoir publié des chansons populaires comme «Pop That», «No Shopping», «Unforgettable» et «Writing on the Wall». Récemment, Montana a également fait des nouvelles pour faire quelque chose d’assez hors de l’ordinaire: s’offrir un achat très cher après sa sortie de l’hôpital. Lisez la suite pour savoir exactement sur quoi French Montana a dépensé son argent et comment les autres ont réagi.

Le Montana français a été hospitalisé en novembre pour des problèmes cardiaques

Montana français | Leon Bennett / .

Le 21 novembre, il a été annoncé que le Montana avait été admis aux soins intensifs pour des problèmes cardiaques et des nausées. Selon TMZ, il s’est rendu à l’hôpital par ambulance et a reçu des liquides IV.

La cause de sa maladie n’a pas pu être déterminée par les médecins, mais des sources soupçonnaient qu’il “aurait pu être exposé à des aliments contaminés” après avoir voyagé dans divers pays du Moyen-Orient et d’Europe. Le rappeur est également resté sur Thanksgiving, et il a écrit aux abonnés sur Instagram: «Jour 9 [thumbs up emoji] envoyez-moi une assiette lol. “

Selon certaines informations, l’ex-petite amie du Montana, Khloe Kardashian, l’a contacté pour s’assurer qu’il allait bien. En tout cas, Montana a été libéré de l’hôpital après deux semaines.

Le Montana français a acheté une Bugatti Veyron de 1,5 million de dollars après son hospitalisation

Fin décembre, le Montana a révélé qu’il s’était acheté une Bugatti Veyron de 1,5 million de dollars après son passage aux soins intensifs.

Il a partagé une vidéo de sa nouvelle balade sur Instagram et l’a sous-titrée: «FRESH OUT OF ICU WOKE UP IN THE NEW BUGGATTI !!! LIL GIFT TO MYSELF! SENTEZ-VOUS COMME UN BOSS BOUGEZ COMME UN BOSS ET GOÛTEZ COMME UN BOSS lol. ”

La voiture en noir et bleu a été livrée au domicile du Montana à Las Vegas par Wires Only Luxury Car Dealer. L’entreprise a utilisé un camion spécial conçu pour empêcher le véhicule d’être endommagé par le transport en commun.

La Bugatti Veyron est connue comme l’une des voitures les plus chères au monde, avec un prix de départ à sept chiffres. Bien qu’il soit cher et nécessite beaucoup d’argent pour être entretenu, les fans ont tendance à l’aimer pour sa vitesse et la façon dont il a repoussé les limites de ce qui est considéré comme une voiture de rue.

50 Cent lance des stores sur la voiture de French Montana

Alors que Montana semble fier de lui d’avoir attrapé une Bugatti Veyron, son collègue rappeur 50 Cent semble moins qu’impressionné.

Après que Montana eut révélé son achat, 50 Cent a écrit une dissertation à Montana: «C’est un Veyron de 2010, vous devriez juste avoir l’application Uber sur votre téléphone», a déclaré 50 Cent. “C’est 2020 Chiron Man hahaha Remettez ces conneries sur ce camion.”

Plus tard, 50 Cent a également publié deux vidéos sur son compte Instagram, où il pouvait être entendu parler avec quelqu’un d’autre de la voiture de Montana. Les deux hommes semblaient prétendre que la Bugatti du Montana était un modèle de 2008 sans aucune mise à jour moderne comme un port USB.

Ils ont également affirmé que le Montana avait contracté un prêt de 60 mois pour payer la voiture. En réponse, Montana a publié une photo qui montre que sa voiture en noir et bleu est le modèle 2010.

“FÉLICITATIONS À MOI 59 lol”, a écrit Montana dans la légende. “EST-CE QUE CELA DOIT ÊTRE DRÔLE ?? !! LOL U VRAIMENT MAD IM WAVIER QUE VOUS… VOUS CRÉATURE ONDULÉE OBTENEZ VOTRE INFO À DROITE MONTRE LE TRAVAIL SUR PAPIER DINOSAURE… VOUS FAITES DANS CHAQUE AUTRE CAS QUE VOUS RONGEZ. VOUS N’AVEZ PAS MÊME PROPRE…. FRONTIN COMME VOUS AVEZ OBTENU UN U FUNNY 59 !! VOUS AVEZ OBTENU UNE PROCÉDURE AVEC DES MOTEURS MANHATTAN POUR RETOURNER TOUTES LES VOITURES QUE VOUS AVEZ DIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ ET C’EST DE GRANDS FAITS. “