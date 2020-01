Le Montana français accuse 50 cents d’avoir acheté de faux streams pour lui

Le Montana français et le bœuf 50 Cent ont dépassé les Bugattis.

Après s’être pris des coups de feu au-dessus de leurs fouets coûteux, French a accusé 50 personnes d’avoir acheté de faux streams pour son single du Montana “Writing on the Wall” avec Post Malone, Cardi B et Rvssian.

La chanson, qui a été publiée en septembre, a vu une récente flambée de flux. Il a grimpé jusqu’en 21e place sur Spotify, mais reste dans les années 1000 sur Apple Music. Bien que la chanson ait été populaire sur l’application TikTok, elle ne fait que grimper les classements sur un service de streaming.

Certains dont 50 ont accusé les Français d’avoir acheté de faux streams pour augmenter son nombre. Et maintenant, le français donne apparemment 50 crédits pour sa montée en puissance de Spotify.

«Ouais, dinosaure sensible. J’ai tout sous ta peau. Chaque message sur votre page parle de moi », a déclaré French dans une vidéo publiée sur Instagram. «Quand cette haine ne marche pas, ils commencent à mentir, bébé. Continuez à acheter mes streams et dites-leur que je truquais des streams. Je l’ai vérifié. Ils viennent tous de New York. J’ai fait mes devoirs. Merde, tu es fou. “

Il a ensuite insulté les «dents de cheval» des années 50 avant de lui dire: «Arrêtez d’acheter mes streams. Je fais des chiffres. Vous ne pouvez pas truquer… Yo, comment vous sortez de votre chemin, vous appeler un artiste et acheter mes streams pour me faire mal paraître? “

Il a également posté une vidéo d’une femme qui prétend avoir eu des relations sexuelles avec 50. “J’ai eu cette fille qui vous a mangé le trou du cul pendant que vous écriviez ce script” Power “pendant cinq heures”, a déclaré French, qui avait précédemment posté une photo présumée. d’Eminem embrassant 50.

Le boeuf s’est enflammé le mois dernier après que 50 personnes ont appelé les Français pour acheter une Bugatti 2008, affirmant qu’il avait contracté un prêt de 60 mois sur la voiture.

“Je viens de recevoir les papiers que je n’ai jamais joués avec moi”, écrit-il. “Il a obtenu un putain de prêt de 60 mois sur un 08 🤦‍♂️ n! Gga, ce sera 2025 lorsque vous sortirez de cette voiture.”