Le Montana français défend son catalogue et clarifie les commentaires de Kendrick Lamar

Le Montana français a sauté sur Twitter pour clarifier ses récents commentaires sur Kendrick Lamar et pour faire savoir aux fans de rap qu’il pouvait se mesurer à n’importe qui.



Mardi (21 avril), le matin était un bon moment pour remuer le pot. French Montana a fait le tour pour promouvoir son nouveau single “That’s a Fact”, parlant avec de nombreuses publications sur son single vantard. Tout en discutant avec Complex sur une myriade de sujets, le rappeur a parlé d’attirer une foule de festivals en direct qui pourrait surpasser celle d’un artiste comme Kendrick Lamar qui pourrait être aimé mais qui n’a pas autant de singles à figurer sur la carte.

Ilya S. Savenok / Intermittent / .

“Je veux dire, honnêtement, vous pourriez mettre quelqu’un comme Kendrick Lamar à côté de moi sur la même scène lors d’un festival. Je pourrais le surpasser … pas parce que je suis un meilleur rappeur ou quoi que ce soit. C’est juste que j’ai plus frappe “, at-il dit. “Kendrick Lamar a des albums. Il a des chefs-d’œuvre. Mais si vous nous mettiez sur la scène du festival, je l’aurais éclipsé parce que j’ai plus de tubes que Kendrick Lamar.”

Les fans ont pris la citation et l’ont tordue pour donner l’impression que French Montana se faisait mieux que K-Dot. Bientôt, les gens ont commencé à attaquer le français, disant qu’il ne pouvait pas se mesurer. Le rappeur “No Stylist” est revenu sur Twitter pour défendre son catalogue tout en faisant l’éloge de Kendrick. “SI NOUS PARLONS JUSTE DES HYMNES, !! MOI VS KENDRICK HIT FOR HIT! JE CROIS QUE JE PEUX ALLER COU À COU !!” Le français a tweeté. “J’AI FAIT DES FRAPPEMENTS LONGTEMPS! CE N’EST PAS DE MA FAUTE QUE JE CROIS EN MOI-MÊME. COMMENT PUIS-JE M’APPUYER À RÉPONDRE À CETTE QUESTION?

“J’adore kendrick! Ce n’est pas seulement pour kendrick qui est à quelqu’un qu’ils mettent devant moi, et posez-moi la même question Dash symbole que voulez-vous que je dise lol? Ce devrait être votre attitude aussi”, a-t-il ajouté. “Si vous pensez moins à vous-même, ne blâmez pas la prochaine personne qui ne le fait pas! Visage avec un regard de triomphe, installez-le.” Découvrez ses tweets ci-dessous.

.