Le Montana français dit qu’il n’a pas de boeuf avec un jeune voyou

Le Montana français tire sa révérence avec Young Thug.



On dirait que French Montana met fin à son soi-disant «boeuf» avec Young Thug. Samedi, le rappeur de Coke Boy a sauté sur IG en direct avec Fat Joe et a parlé de sa récente querelle avec Thugger, affirmant qu’il n’avait pas vraiment de bœuf avec le rappeur ATL et que tout était “une mauvaise communication”. Il dit qu’avec le ramadan, il essaie d’être positif et de ne pas créer d’ennuis.

French a même comparé son bœuf précédent avec Jim Jones pour commencer, disant qu’il était un gars fidèle et qu’il se tiendrait debout dans toutes les situations quand il s’agirait de personnes qui l’appelleraient.

«Tout ce que j’ai fait, c’est de me défendre dans toutes les situations. Le boeuf Jim Jones qui était du boeuf Max B. Il est mon frère donc son boeuf est mon boeuf…. C’est donc ce genre de gars que je suis », commence à dire French. «Tu ne vas pas sortir et me traiter d’idiot sachant qu’il s’agit d’autre chose et que cela n’a rien à voir avec moi et Kendrick. C’était farfelu et je déteste que ça se soit passé comme ça. »

Le français a ensuite poursuivi: «C’est le Ramadan et c’est mon deuxième jour de jeûne. Je veux faire la chose positive ici et éviter les ennuis. Parce qu’en fin de compte, moi, Thug et Kendrick sont tous des artistes différents. Je veux que tout le monde fasse son merci. Je n’ai pas de boeuf avec lui. Ce n’était pas du vrai boeuf. C’était une mauvaise communication à propos de quelque chose », ajoute-t-il avant que le clip ne se termine brusquement.

Les deux rappeurs ont commencé à s’y attaquer plus tôt dans la semaine lorsque Thugger est venu à la défense de Kendrick Lamar, après que les Français aient demandé à combattre K. Dot frappé pour être frappé sur IG en direct. Les français n’ont pas apprécié que Thugger se faufile dans leur entreprise et les deux se sont dissociés sur IG toute la semaine, mais pas avant que les Français ne semblent y avoir mis fin aujourd’hui heureusement.

Découvrez le clip (ci-dessous) et sonnez dans les commentaires.

