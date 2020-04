Le Montana français et Tory Lanez ont très bientôt une baisse de chaleur

Après avoir chanté pour la chanson, French Montana et Tory Lanez uniront leurs forces pour un nouveau banger.



Le Montana français a été au centre de nombreuses controverses au cours des dernières semaines à la suite d’une série de querelles. Tout a commencé après qu’il soit devenu coup pour coup avec Tory Lanez sur Instagram Live où il a finalement été nommé vainqueur. Depuis, il se sent un peu arrogant, ce qui a évolué vers une ombre apparente jetée sur Kendrick Lamar et un va-et-vient ultérieur avec Young Thug.

Au milieu de toute la folie, French Montana a gardé la musique à venir. Plus tôt ce mois-ci, il a sorti “That’s A Fact”, il a frappé le Gram où il a annoncé que lui et Tory Lanez sortaient de la nouvelle musique cette semaine. Il a partagé un extrait de la chanson sur le ‘Gram avec quelques images pour l’accompagner tout en révélant que la chanson tombera vendredi. La bande-annonce comprenait un instrumental lourd avec un clip audio de motivation de Katt Williams parlant. La chanson elle-même se rapproche du style acoustique et rap-chant que Tory est connu pour sa plongée française dans le monde du rappeur de Toronto un peu plus loin.

De nombreux artistes ont repoussé la sortie de leurs albums à cause du coronavirus, mais il semble que le français utilise cette période d’auto-isolement pour inonder le marché avant que le monde ne redevienne normal. Regardez le clip ci-dessous.

.