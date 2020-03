Le Montana français poursuivi pour batterie sexuelle

Le Montana français est accusé de violences sexuelles.

Une femme affirme avoir été droguée et violée au domicile du rappeur. Selon des documents juridiques, obtenus par The Blast, la victime, qui se réfère à elle-même comme Jane Doe, poursuit également l’employée du Montana, Mansour Bennouna, et Coke Boy Records pour voies de fait et batterie, batterie sexuelle, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, embauche par négligence , supervision et rétention et négligence.

Dans le procès, Doe allègue que les hommes “avaient l’habitude depuis longtemps d’inviter des femmes à leurs sessions d’enregistrement, ou de choisir des femmes dans les bars, et de les inviter à revenir à la maison Hidden Hills.” Elle affirme qu’ils fourniraient aux femmes des «quantités excessives» d’alcool et de drogues, «dans le but de se livrer à des actes sexuels avec elles, sans se soucier de savoir si elles ont ou non consenti ou étaient en mesure de consentir.»

La femme dit que le 28 mars 2018, Bennouna l’a «agressée sexuellement, harcelée sexuellement et violée», le même jour que Montana «l’a agressée sexuellement, harcelée sexuellement». Plus tôt dans la journée, Montana l’aurait invitée au studio avant de l’inviter à revenir chez lui avec Bennouna. Alors qu’il était chez lui, Doe a été invité à prendre un verre d’alcool. Elle se souvient du black-out et de «plusieurs hommes entrant et sortant de la chambre». Elle pense que le français faisait partie de ceux qui l’ont agressée sexuellement.

Doe dit qu’elle est allée à l’hôpital et s’est fait administrer une trousse de viol, qui montrait la présence de sperme. Elle a également signalé le viol présumé à la police.

Elle demande maintenant des dommages et intérêts pour «détresse émotionnelle extrême, anxiété, flash-back et dépression». Elle affirme que l’agression présumée a mis un terme à sa carrière de mannequin et d’actrice.