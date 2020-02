Le monteur de lignes de la marine David Forney décède après avoir été trouvé insensible

David Forney, un joueur de ligne offensive senior de la Marine, est décédé jeudi soir après avoir été trouvé inconscient dans son dortoir.



Le joueur de ligne offensive de la Marine David Forney, 22 ans, est décédé jeudi soir selon ESPN.

Forney a été retrouvé sans réponse dans sa chambre de dortoir et transporté au centre médical Anne Arundel, selon des responsables de la Naval Academy. Il a été déclaré mort à 23h28.

“Les mots ne peuvent exprimer notre douleur et notre chagrin”, a déclaré l’entraîneur de la Marine Ken Niumatalolo dans un communiqué. “Avant tout, nos plus sincères condoléances à la famille Forney. La confrérie du football de la Marine n’est pas une équipe, nous sommes une famille. Nous sommes dévastés d’avoir perdu l’un de nos frères. Nous avons tous aimé – et nous aimerons toujours – David . Nous prions pour avoir de la force en cette période très difficile. “

Avec une moyenne de 360,5 verges par match, la Marine a mené le FBS en se précipitant.

“Toute la famille de l’Académie navale – la Brigade des aspirants de marine, les professeurs, le personnel et les entraîneurs – est navrée par la perte tragique et inattendue de l’aspirant David Forney”, a déclaré le vice-amiral Sean Buck, directeur de l’Académie navale. “Au nom de la famille de la Naval Academy, mon épouse, Joanne, et moi-même offrons nos plus sincères condoléances et nos sincères condoléances à la famille Forney, à leurs amis, ainsi qu’à la famille élargie de la Naval Academy de David.”

La cause du décès n’a pas été annoncée.

Forney devait obtenir son diplôme le 22 mai.

