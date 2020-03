Le moral est négociable, dit Atom Egoyan

▲ Toujours de Guest of Honor, qui raconte l’histoire d’un père qui cherche à faire sortir sa fille de prison.

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. 8

Parfois, vous devez enfreindre les règles pour faire la bonne chose. Le réalisateur Atom Egoyan considère cela comme intéressant et considère que la morale est négociable entre les individus d’une manière qui transcende parfois le tissu social.

Dans son récent film, Invité d’honneur, le réalisateur, d’origine arménienne, illustre cette idée à travers des personnages étroitement liés aux codes: un inspecteur sanitaire, un enseignant et chef d’orchestre, un prêtre, un chauffeur de bus.

Dans Guest of Honor, les personnages Egoyan racontent l’histoire d’un père cherchant à sortir sa fille de prison. En même temps, le film est une histoire qui montre que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être.

Pour Egoyan, c’est là que réside la beauté de la création d’un drame, car le conflit qui existe entre ces personnages peut être appliqué à la vie en dehors du film. Le réalisateur, depuis une pièce de sa maison, continue de réfléchir sur le concept de la morale. C’est ce que nous faisons pour nous protéger et ne pas blesser les autres, et peut-être même laisser les autres découvrir le sens de votre vie, explique-t-il à l’écran.

Atom Egoyan, qui est devenu célèbre dans le monde du cinéma dans le monde pour des films comme Exotica et Dulce porvenir (qui lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur) se considère toujours comme un migrant. Bien qu’il soit venu au Canada enfant et que son travail de cinéaste se soit développé principalement dans ce pays, il affirme: «la conscience que j’ai de qui je suis est basée sur mes souvenirs dans ce pays et qu’il y avait une autre vie.

Histoires de famille

Je pense que vous pensez toujours à ce qu’aurait été votre autre vie si vous n’aviez pas déménagé, et votre seule façon de vous y projeter est à travers les histoires que vous entendez de vos parents et de votre famille, de ce qu’était la vie là-bas et d’essayer aussi de projeter cela à travers des faits de la vie que vous avez maintenant, dit le cinéaste.

En tant qu’Arménien, étant en quelque sorte l’héritier de l’histoire de son peuple, Egoyen se demande souvent: est-ce moral d’avoir cette vie, où vous vous sentez libre, quand cette douleur est dans votre propre lignée, et que vous avez le devoir de laisser aux autres le souvenir ? Pour le cinéaste, cette situation est étroitement liée à sa conception personnelle de la morale.

D’une part, il est parfois plus facile de simplement laisser les choses se produire, et il y a un processus naturel dans lequel l’esprit le surmonte, mais il y a aussi ce processus artificiel de vouloir s’en souvenir, car s’il ne va pas disparaître et c’est votre devoir envers votre communauté ne le laissez pas partir. D’une certaine manière, le réalisateur cherche avec chacun de ses films à y répondre à travers ses personnages.

En tant qu’écrivain, Egoyan essaie d’amener ses personnages dans un environnement qui peut refléter leur état mental. Il cherche à rendre visible comment ils essaient de comprendre leur situation, et non à la commenter. Leurs protagonistes pourraient bien être n’importe qui avec la différence qu’ils ont tendance à faire face à des situations très complexes. Dans le cas d’Invité d’Honneur, les liens, les codes sur lesquels se base chaque acteur et leur capacité à les suivre revêtent une importance particulière.

Le cinéaste arménien pense que l’amour est quelque chose de rare et de spécial. Bien qu’il pense également que la technologie a fait croire à beaucoup que le sentiment est quelque chose de très courant. Je ne pense pas que le cœur de ce qu’est l’amour a changé, mais la façon de l’exprimer et de le comprendre a été beaucoup modifiée par les réseaux sociaux. Mais nous attendons toujours ce sentiment.

Invité d’honneur fait partie des sept films qui composent la Semaine du film canadien qui se déroule du 20 au 26 mars. L’horaire peut être trouvé à Canadianweekly.com

