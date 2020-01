Le morceau de 2017 de Lexii Alijai “Growing Pains” montre un jeune artiste avec de grands rêves

Le monde du hip hop pleure une fois de plus la mort d’un jeune artiste dont la vie a été éteinte bien trop tôt. Le premier jour de la nouvelle année, il a été signalé que le rappeur de 21 ans, Lexii Alijai, était décédé. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles sur une cause de décès, de nombreux artistes se sont manifestés pour partager leur chagrin concernant sa mort.

“Cette merde était tellement plus profonde que la musique. C’était ma petite sœur”, a tweeté Kehlani dès qu’elle a appris la nouvelle. Jeudi, elle a ajouté: «Je suis dans un avion, je suis un peu éméché, je regarde les nuages ​​en deuil et je me sens sensible sur Internet avec mon cul humain de 24 ans. Je suis désolée pour tout ce qui se détache w hella énergie derrière elle pendant un certain temps. La vérité est que je suis en colère comme f * ck. & je n’ai pas envie de prétendre que je ne suis pas. “

Pour célébrer la vie et la musique de Lexii Alijai, nous reprenons les choses et partageons le titre du rappeur de son projet 2017 Growing Pains. Donnez-lui quelques tours et partagez vos pensées. Repose en paix.

Paroles Quotable

Et c’est mon année maintenant

Tout le monde qui est important pour moi, ici en ce moment

Crache la merde que le monde a besoin d’entendre en ce moment

Et, toutes les petites filles du lycée pouvaient se sentir en ce moment

Euh, j’ai pris une pause de rappin, juste pour me concentrer sur ma santé

Était vraiment dans le gymnase, je devais me concentrer sur moi

Comment pourriez-vous me reprocher d’être humain? Je ne suis que moi

Le mot est un lien, je vais le faire, et tu vas voir

Qu’est-ce que tu vas faire quand tu me vois sur ton téléviseur?

Lexii, le plus chaud de la ville, ce qu’ils omettent de mentionner

Même si je n’ai besoin de personne pour me tamponner

Plan A gon ‘work, f * ck a plan B

Dis qu’elle baise avec Lexii, mais non, elle ne peut pas être

Aveugle aux conneries *, comme je ne peux pas voir

Et je travaillais sur cette mixtape

Et, en même temps, je suis venu ici pour essayer de me mettre tout droit

Ouais, j’essaie de mettre ma merde droite

En même temps que je travaillais sur une mixtape

Lil Lexii a une grande assiette

.