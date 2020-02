Le mot le plus parlé de Captain America dans le MCU est “Tony”

Dans un développement qui se révélera très utile pour plusieurs Capitaine Amérique fan, il semble que le mot le plus souvent prononcé par Steve Rogers pendant toute sa carrière dans l’univers cinématographique Marvel soit «Tony».

Cette affirmation nous vient du compte Instagram populaire precise.mcu, bien que nous ne pouvons que supposer que des mots courants comme «le» et «je» ont été exclus du décompte.

Le compte ajoute que leur première supposition aurait été «Bucky», et il n’est pas difficile de voir pourquoi. D’une part, alors que la relation entre Cap et le soldat d’hiver était un élément clé des trois films solo de Steve, le First Avenger n’a même pas rencontré Tony Stark jusqu’en 2012, The Avengers.

Néanmoins, à partir de ce film, Cap et Iron Man partageraient tout un temps d’écran, mettant en vedette un total de quatre films Avengers et échangeant des coups dans Captain America: Civil War en 2016. En fait, si vous deviez isoler une relation comme le cœur de la saga Infinity de Marvel s’étalant sur une décennie, vous iriez probablement avec cette paire.

Dans une interview l’an dernier avec le New York Times, les co-auteurs de Avengers: Endgame, Stephen McFeely et Christopher Markus, ont même suggéré que Tony et Steve étaient essentiellement les deux faces d’une même médaille, arguant que Stark «a été le miroir de Steve Rogers tout temps “, en ce que” Steve se dirige vers une sorte d’intérêt personnel éclairé, et Tony se dirige vers l’altruisme. “

À la fin, les deux héros ont terminé leurs voyages respectifs presque simultanément, mais pas avant que Steve ne passe son bouclier à un nouveau Capitaine Amérique. Ne soyez pas surpris si le mot le plus utilisé de Sam Wilson est vraiment «Bucky» lorsque The Falcon and the Winter Soldier arrive à Disney Plus en août.