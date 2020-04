Le musée photo Cuatro Caminos annonce sa fermeture en raison d’un coronavirus et de la corruption

Au cours des dernières semaines, nous avons été remplis de nouvelles négatives de la crise sanitaire du COVID-19 dans le monde entier, et le Mexique ne fait pas exception. Diverses industries ont été fortement touchées telles que la musique, le divertissement, les restaurants et plus encore, forçant annuler des événements ou conclure des offres.

Un autre secteur fortement touché est celui de la culture, car avec l’isolement et l’éloignement social comme mesures décrétées par les autorités, c’est que les gens n’ont pas quitté leur domicile, éviter de sortir dans des endroits surpeuplés tels que des lieux ou des musées.

Et c’est là que les mauvaises nouvelles arrivent, car le Cuatro Caminos Photo Museum a annoncé dans un communiqué qu’il avait été contraint de fermer définitivement ses portes contre le coronavirus. Cependant, le plus malheureux est que cette fermeture ne s’est pas produite à 100% en raison de la crise sanitaire, mais également pour d’autres raisons.

“Nous avons été dépassés par problèmes de sécurité avec le crime organisé demandant le droit de s’installer; la corruption pour chacune des procédures nécessaires d’exploiter une institution comme la nôtre … annulations d’événements dus au coronavirus “, ont-ils écrit dans un communiqué rédigé par le Pedro Meyer AC Fondation du photographe Pedro Meyer.

Le musée photo Cuatro Caminos Il est situé à Lomas de Sotelo, près de la municipalité de Naucalpan. Et il est important de reconnaître que dans ce domaine, il n’y avait plus d’espaces culturels où les conversations se construisaient (par exemple, c’était le site de quelques expositions de Fonca et de ses créateurs).

Il y a seulement quatre ans, il a ouvert ses portes comme un lieu où les artistes photographes nationaux et internationaux, ils pouvaient exposer leur travail. Mais Meyer et Guadalupe Lara, la directrice du musée, admettent que c’était toujours difficile, même la même idée d’un musée de la photographie.

Christopher Anderson est aujourd’hui l’un des photographes les plus influents. Quelque chose qui caractérise sa photographie est de se plonger dans les visages de ses modèles ou artistes pour entrer dans son côté le plus intime et émotionnel. # FM4C #fashionphotography #fotografiacontemporanea pic.twitter.com/Tyq5MZ2hq4 – Photo Museo 4 Caminos (@ fotomuseo4c) 12 avril 2020

Comme nous l’avons mentionné, le plus malheureux est que le coup final a été “l’annulation de certains événements pour des raisons de coronavirus”, puisqu’avant ils avaient dû faire face à plus problèmes de corruption à divers niveaux et aussi en tant que victimes du crime organisé, qui est bien connu, demande souvent le droit à un appartement, c’est-à-dire une redevance économique qui sert de forme d’extorsion en échange de la sécurité ou souvent uniquement en échange de laisser les entreprises fonctionner.

Ici, nous laissons la déclaration complète: