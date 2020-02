Le musicien et ancien YouTuber Troye Sivan est apparu dans ‘X-Men Origins: Wolverine’ de Marvel

Lorsqu’une personne devient célèbre dans un sens, le public découvre souvent qu’elle a pris un coup de feu sur la renommée d’une autre manière. Il en va de même avec YouTuber Troye Sivan, qui arbore non seulement une solide carrière musicale, mais aussi quelques apparitions au cinéma à son actif.

Le natif sud-africain, 24 ans, a développé une suite sur YouTube après avoir déménagé en Australie. Cela a conduit à son apparition dans X-Men Origins: Wolverine, qui a été tourné en Australie. Bien que ce film soit considéré comme l’une des entrées les moins importantes du canon X-Men, Sivan a forgé une solide carrière qui continue de toucher à la fois la musique et les films.

Comment Troye Sivan est-elle devenue célèbre?

Sivan est né en Afrique du Sud, mais l’augmentation de la criminalité y préoccupait grandement sa famille, qui a décidé de déménager en Australie à l’âge de 2 ans. Comme beaucoup de jeunes stars, Sivan a d’abord attiré l’attention en chantant l’hymne national et est apparu sur Star Search. Il sort son premier EP, justement intitulé Dare to Dream, la même année.

En 2012, YouTube était devenu l’un des principaux débouchés des jeunes enfants pour attirer l’attention sur leurs efforts créatifs. Il avait partagé sa musique sur le site, mais avait également commencé à publier des vlogs en 2012. La rumeur s’est répandue et Sivan a finalement amassé 4 millions d’abonnés, ses vues atteignant plus de 243 millions. Il a obtenu un contrat de record en 2013, et c’est alors que l’aiguille a atteint le record et que sa carrière a vraiment décollé.

En 2014, le magazine Time a nommé Sivan l’une des adolescentes les plus influentes, aux côtés des filles de l’ancien président Obama, l’actrice Kiernan Shipka et Lorde. L’entrée de Sivan disait: «Le Sud-Africain-Australien a peut-être d’abord percé en tant qu’acteur – il a décroché un rôle dans X-Men Origins de 2009: Wolverine après qu’un producteur hollywoodien l’ait trouvé sur YouTube – mais il a rencontré un grand succès cette année en tant que musicien . Grâce en grande partie au soutien de ses 2,8 millions d’abonnés YouTube, le dernier EP de Sivan, TRXYE, qu’il a enregistré en secret, a dépassé le palmarès des ventes iTunes dans plus de 50 pays après sa sortie en août.

Comment Sivan a-t-il pu être dans le film Wolverine?

Les producteurs du premier film dérivé de X-Men avaient besoin de quelqu’un pour jouer le jeune Wolverine, le film explorant les premiers jours du héros griffé avant qu’il ne ressemble beaucoup à Hugh Jackman. Kodi Smit-McPhee a été initialement joué dans la pièce, mais il a abandonné pour faire The Road.

Cela a bien fonctionné pour Sivan, après que les directeurs de casting l’aient vu chanter sous le nom de Channel Seven Perth Telethon. Il avait joué dans le rôle-titre de la comédie musicale Oliver l’année précédente. Le film Wolverine devait être tourné au Fox Studios Australia, il était donc pratique pour Fox d’embaucher un local.

X-Men Origins: Wolverine était très attendu comme le premier film X-Men «solo». Quand il est sorti en 2009, il était généralement considéré comme une déception, en particulier pour la façon dont il sous-estimait le personnage de Deadpool, joué par Ryan Reynolds. Quoi qu’il en soit, c’est toujours considéré comme un coup de pouce pour Sivan, qui a continué son association avec le cinéma.

Quoi de neuf avec Troye Sivan?

En 2018, Sivan a reçu une nomination aux Golden Globe pour la chanson «Revelation» du film Boy Erased; un film sur un adolescent (Lucas Hedges) contraint de suivre une thérapie de conversion gay, une pratique largement décriée comme inhumaine. Sivan a également joué dans le film, le sujet lui tenant à cœur en tant qu’homme gay.

Sa carrière musicale continue d’être solide. Sa sortie la plus récente est un duo avec Allie X intitulé «Love Me Wrong». Il a également rejoint le club diffusé en milliards avec sa chanson «Youth» de 2015 de son premier album Blue Neighborhood. “Cette chanson a été celle qui a absolument changé ma vie”, a déclaré Sivan, selon The Music Network.