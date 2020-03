“Après une longue et grave maladie”, selon ., Cracovie le compositeur polonais prolifique est décédé Krzysztof Penderecki. Le musicien de 86 ans était connu pour son travail sur The Shinning et The Exorcist. Selon le New York Times, sa mort a été confirmée par Andrzej Giza, directeur de l’association Ludwig van Beethoven, fondée par la femme de Penderecki, Elzbieta.

Penderecki est né le 23 novembre 1993 à Debica. Il a étudié à l’Escuela Superior de Música del Estado dans les années 1950 et est devenu l’un des compositeurs modernes les plus importants de l’époque. Il a remporté cinq Grammys et deux Prix Italia. Il a influencé plusieurs générations de genres différents, y compris le membre du groupe Radiohead Jonny Greenwood, qui a attribué à Penderecki une influence énorme sur les créations du groupe de rock alternatif.

“Quelle triste nouvelle de se réveiller”, a écrit Greenwood.. Penderecki était le plus grand: un compositeur farouchement créatif et un homme gentil et attentionné. Mes condoléances à sa famille et à la Pologne pour cette grande perte pour le monde musical. »

Le Times décrit Penderecki comme une figure infatigable de la musique, qui n’a cessé de composer pendant la majeure partie de sa vie. “Il n’a jamais semblé s’asseoir”, écrivent-ils. Depuis les années 1960, il a produit des dizaines de compositions: huit symphonies, quatre opéras, un requiem, des œuvres chorales et des concerts. L’une de ses œuvres les plus connues, Threnody for the Victims of Hiroshima, est apparue dans plusieurs films tels que Children of Men (2006) d’Alfonso Cuarón.

