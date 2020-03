Le mystère de «Néboa» passe inaperçu sur TVE et fait ses adieux avec 8,4% en moyenne

Après la grande réception, il a eu «La chasse. L’an dernier à Monteperdido, Televisión Española pariait une fois de plus sur un thriller policier et de production décentralisée, en l’occurrence entièrement tourné en Galice par Audiovisual Voice. Avec Emma Suárez comme protagoniste de la lueur et un puissant casting natif autour d’elle (Isabel Naveira et Antonio Durán ‘Morris’, entre autres), ‘Néboa ‘avait, a priori, tous les ingrédients nécessaires pour offrir une bonne performance aux heures de grande écoute du mercredi. Cependant, les données après sa fin montrent que les téléspectateurs se sont désintéressés de l’histoire avec le passage des chapitres.

Emma Suarez a résolu l’affaire à la fin de ‘Néboa’

Les attentes étaient élevées et cela a été démontré par le suivi de son premier épisode, bien que le public ait chuté à partir de là et n’ait jamais dépassé la barrière des deux chiffres. Situé sur une île hermétique pendant le carnaval de Galice, le mystère d’Urco, l’enquête sur les meurtres rituels remontant à 1919 et les soupçons constants parmi les voisins ont suffi à garder le public accroché lors des huit épisodes de la première saison, il a dit au revoir, oui, en clôturant l’affaire. De cette manière, ‘Néboa ‘dit au revoir marquant une part moyenne de 8,4%, traduite en 1 244 375 abonnés.

Un chemin discret

En suivant le tonique habituel, ‘Néboa ‘a atteint ses meilleures données le jour de sa première, avec 10,3% de signatures et 1 573 000 téléspectateurs. Cependant, les débuts ne sont rien de plus qu’un mirage et tombent rapidement dans la fourchette de 8%, dont ils ne ressortent plus. Il est resté bien en dessous de la moyenne de la chaîne, qui en janvier était de 10,2% et est tombée à 9,1% en février.

La série a touché le fond dans son quatrième épisode, intitulé “Sábado das meigas”, qui a à peine rassemblé un million de téléspectateurs et 7% des parts. Cependant, l’intrigue pour découvrir le coupable était «en crescendo» et a provoqué un léger retour. Les deux derniers épisodes ont marqué 8,5%, portant la moyenne à 8,4% avec un goût amer évident.

Néboa Audiences Programme No. Date Spectateurs Partager 1. Merières de fariñada15 / 01 / 20201,573,00010,3% 2. Folio Xoves 22/01/201 1,233,0008,2% 3. Vous venez des masques29 / 01 / 20201,318,0008,7% 4. Samedi das meigas05 / 02 / 20201.044.0007.0% 5. Dimanche du bica12 / 02 / 20191.133.0007.5% 6. Luns borralleiro19 / 02 / 20201.201.0008.1% 7. Mardi d’Entroido26 / 02 / 20201.237.0008.5% 8. Merières de fariñada04 / 03 / 20201.216.0008.5% MoyenneJanvier – Mars1.244.3758.4%

Une rude concurrence

Le parcours de «Néboa» a été irrémédiablement marqué par la compétition. La série TVE est restée imperturbable mercredi soir, mais sa première a coïncidé avec celle de «El pueblo» dans Telecinco, qui l’a accompagné du début à la fin pendant ces huit semaines. Malgré la création de plusieurs mois sur Amazon Prime Video, la série des frères Caballero, responsable de “ La que se avecina ”, a également gagné la faveur du public en public. ‘Néboa’ a ainsi été relégué à la deuxième place de ses débuts, devant, oui, un autre long départ comme celui de ‘Authentic’ à laSexta ou la diffusion de ‘Planet Calleja’ à Cuatro.

À partir de la deuxième semaine, un autre concurrent acharné s’est joint à nous. “Qui veut être millionnaire?’ il est revenu fortement aux heures de grande écoute d’Antena 3 et a dirigé les heures de grande écoute pendant plusieurs semaines. Ce combat serré pour être le plus vu mercredi a été une belle dalle pour ‘Néboa’, toujours loin des données supérieures à 15% des colosses de Telecinco et Antena 3. Dans ses adieux, il a également subi l’usure de la demi-finale de Copa del Rey entre Mirandés et Real Sociedad à Cuatro.

