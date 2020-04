Le navire-école “Cuauhtémoc” annulé en raison d’une crise sanitaire

Mexico.- Par une lettre, le secrétaire à la Marine a informé le Sénat que le départ du navire ARM Cuauhtémoc (BE-01), croisière pédagogique “Ibero Caribe 2020”, prévu du 27 mars au 30 novembre, a été annulé. , dans les pays d’Amérique et d’Europe.

Ce qui précède, dérivé de l’urgence sanitaire due à la pandémie de Covid-19, afin de ne pas mettre en danger la santé de l’équipage, a déclaré le secrétaire amiral de la Marine, José Rafael Ojeda Durán.

La plénière du Sénat de la République a autorisé le départ de troupes du territoire national lors de sa session du 19 mars. Dans l’avis présenté par les commissions des affaires étrangères et de la marine, il est indiqué que la marine est une institution pilier dans la poursuite et la préservation de l’État, à la fois de son système politique, économique, social et culturel.

Dans le même temps, il souligne que le stage à l’étranger favorise le renforcement des relations professionnelles, opérationnelles et interinstitutionnelles avec les autres marines du monde.

Il convient de noter que la croisière d’instruction partirait du port d’Acapulco, Guerrero, avec 230 participants: 161 éléments correspondent aux capitaines, officiers, classes et marins, de l’équipage du navire, et avec 69 éléments sont le personnel enseignant et le Corps général des cadets de quatrième année de l’école navale héroïque.

L’itinéraire comprenait des pays en visite tels que le Panama, la Jamaïque, le Belize, Cuba, les États-Unis, l’Espagne, Monaco, le Portugal, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. En outre, il a répondu à diverses invitations des organisations internationales de formation à la voile en France; Naviguez à Amsterdam depuis les Pays-Bas; et Sail Bremerhaven 2020, d’Allemagne, pour participer à la régate de voile «The Tal / Ships Races 2020»; à la manifestation nautique Sail Amsterdam 2020 et au «Festival international Windjammerbremerhaven 2020» respectivement.

Il n’est pas omis de mentionner qu’il envisageait une visite à New York, aux États-Unis, pour soutenir la promotion de la candidature du Mexique au Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU).

