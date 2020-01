Le néo-noir gothique méridional de Vertical “Blood On Her Name” sort en février

La décision prise de panique par une femme de dissimuler une spirale meurtrière accidentelle hors de contrôle lorsque sa conscience lui demande de rendre le corps du mort à sa famille.

Bloody Disgusting a appris que Vertical Entertainment est daté Du sang sur son nom, le premier long métrage de Mathew Pope, pour une sortie sur les plateformes VOD 28 février 2020.

Dans le film, le cadavre gît à ses pieds, son sang s’écoulant toujours sur le sol. C’était un accident, dû à la légitime défense, mais sa découverte pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le propriétaire du garage local Leigh Tiller (Bethany Anne Lind) et son fils. Dans une panique, Leigh décide de cacher le crime, nettoyant la scène sanglante et se bousculant pour se débarrasser du corps.

Mais peut-elle réellement faire disparaître un homme de la terre – de sa famille – en les laissant pour toujours se demander? Alors que Leigh est tiraillée entre ses instincts primaires et sa conscience torturée, elle lutte pour garder ses péchés cachés de son père éloigné – un flic avec une longue histoire de compromis moral (Will Patton) – et de la petite amie aux yeux vifs du défunt (Elisabeth Rohm).

Blood On Her Name est un thriller axé sur les personnages qui explore les questions de culpabilité, d’identité morale et l’irrévocabilité des choix dans les circonstances les plus sombres.