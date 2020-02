Le neveu de Tyler Perry décède en se pendant en prison: rapport

Le neveu de Tyler Perry, Gavin Porter, se serait suicidé en se pendant en prison, mais sa famille se méfie de ces allégations des autorités pénitentiaires.



Le neveu de Tyler Perry, Gavin Porter, serait mort cette semaine par suicide dans sa cellule de prison après s’être pendu avec un drap de lit, mais la famille de Gavin n’achète pas les circonstances présumées de sa mort. Selon TMZ, Gavin, 26 ans, dont la mère est la sœur du célèbre cinéaste, a été retrouvé mort dans sa cellule dans une prison près de la paroisse Sainte-Hélène en Louisiane mardi soir. Les responsables de la prison ont informé la famille de Gavin qu’il s’était pendu avec un drap de lit alors qu’il était détenu à l’isolement.

Selon ces responsables, Gavin a été placé en isolement cellulaire après s’être disputé avec un autre détenu au cours du week-end. Les gardiens de prison sont allés vérifier Gavin mardi vers 18h00 et n’ont rien trouvé d’inquiétant, mais lorsqu’ils sont revenus plus tard à 20h00, ils ont découvert qu’il était mort. La famille de Gavin a été informée qu’il n’y avait pas de “jeu déloyal” impliqué dans la façon dont il est mort, mais selon les sources de TMZ, la famille n’est pas vendue. En 2016, Gavin a été arrêté pour avoir tiré et tué son père biologique devant sa mère. Il n’a pas contesté l’homicide involontaire et a été condamné à 20 ans de prison.

