Le nom du magicien expliqué – pourquoi le personnage de Philip Glenister n’est pas un conjurateur typique – HITC

Belgravia est arrivée sur ITV avec un casting de stars mais pourquoi le personnage de Philip Glenister est-il connu sous le nom de The Magician?

Nous aimons tous un bon drame d’époque et ces dernières années, c’est ITV qui a produit la crème de la crème à la télévision britannique.

Au cours de la dernière année, nous avons vu tant Beecham House que Sanditon faire l’objet de louanges et maintenant c’est au tour de Julian Fellowes de Belgravia de prendre le devant de la scène.

La série est certainement une perspective appétissante pour les fans avec un casting d’acteurs de premier ordre à bord, dont Tamsin Greig, Harriet Walker et Philip Glenister.

Ce dernier, cependant, a dérouté les fans car son personnage est appelé “Le magicien”, mais pourquoi?

Belgravia sur ITV

Belgravia, qui est basé sur le roman du même nom de Julian Fellowes, raconte l’histoire d’une famille émergente en Angleterre géorgienne, en particulier le quartier aisé de Belgravia à Londres.

James et Anne Trenchard (Glenister et Greig) sont au centre de l’attention dans la série car leur ruse les voit viser à progresser dans la société.

La famille Trenchard est invitée au prestigieux Brussells Ball à la veille de la bataille de Waterloo mais les festivités sont interrompues à l’approche de la bataille.

Pourquoi le personnage de Philip Glenister s’appelle-t-il The Magician?

Le personnage de Philip Glenister, James Trenchard, est connu sous le nom de «The Magician» car il est un fournisseur de biens militaires qui peuvent évoquer des fournitures telles que de la nourriture et des munitions apparemment à l’air, comme le Del Boy de 1815.

Son succès dans l’approvisionnement de l’armée britannique pendant la bataille de Waterloo le voit gravir les échelons sociaux et devenir un membre aisé de la société, devenant une figure de proue dans le quartier de Belgravia à Londres.

Philip Glenister: Films et TV

Philip Glenister est devenu l’un des acteurs les plus vénérés de la télévision britannique au cours de ses 30 ans de carrière.

Né en février 1963, l’acteur né à Harrow a fait ses débuts dans l’industrie en 1991 dans la série télévisée Minder.

Au cours des trois décennies qui ont suivi, Glenister est devenu un nom largement reconnu grâce à des apparitions dans des groupes comme Outcast, State of Play, le film Calendar Girls et bien sûr Life on Mars et Ashes to Ashes où il joue le rôle du cuivre plus grand que nature. Gene Hunt.

Belgravia continue à 21h sur ITV le dimanche 22 mars.

