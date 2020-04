Le nombre de personnes infectées et de décès au Mexique augmente en raison de Covid-19

Mexico – Au Mexique, jusqu’à ce samedi, 7 497 cas de COVID-19 et 650 décès ont été enregistrés, a rapporté le sous-secrétaire à la Santé et à la Prévention, Hugo López-Gatell.

Lors d’une conférence de presse, il a souligné qu’il y avait également 12 369 cas suspects et 29 301 cas négatifs. En outre, 49 167 personnes ont été étudiées depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Il a souligné que Mexico avec 2 229 et l’État du Mexique avec 786, sont les entités avec les cas les plus confirmés.

Sur les 7 497 personnes infectées par COVID-19, elles se trouvent principalement à Mexico, dans l’État de Mexico et en Basse-Californie.

La capitale du pays concentre 2 289 personnes infectées, 2 369 cas suspects et a exclu la présence du virus chez 6 127 patients.

Pour sa part, l’État du Mexique a signalé 786 infections, 1 289 cas à l’étude et 2 020 rejetés.

La Basse-Californie compte 610 cas de maladie, 841 suspects et a exclu la présence du virus chez 869 patients.

En ce qui concerne le nombre de décès dus à cette maladie respiratoire, il y en a au total 650, qui se sont produits dans les 32 États du pays.

La première place dans cette catégorie correspond à Mexico, pour les 178 décès qu’elle concentre, suivie par la Basse-Californie avec 68, l’État du Mexique avec 52, Sinaloa avec 45, Puebla 40 et Chihuahua et Quintana Roo 31.

Tabasco a signalé 28 décès, Coahuila 18, Michoacán 16, Jalisco et Hidalgo 13 et Guerrero et Morelos 11.

En revanche, à Sonora et au Yucatan, il y a eu 10 décès, à Guanajuato neuf, à Veracruz huit, tandis qu’en Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca et Querétaro six ont été signalés.

Nayarit et Tamaulipas ont fait cinq victimes, Durango, San Luis Potosí et Tlaxcala l’ont fait avec quatre, tandis que Campeche et Chiapas ont fait trois morts.

Enfin, Aguascalientes, Colima et Zacatecas ne concentrent que deux décès par suite du virus.