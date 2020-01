Le Notorious B.I.G., Whitney Houston sera intronisé au Rock & Roll Hall of Fame

Le Notorious B.I.G. et Whitney Houston se dirigent vers le Rock & Roll Hall of Fame.

Les dernières icônes figurent parmi les intronisés de 2020, qui incluent également Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails et T.Rex. De plus, les gérants Jon Landau et Irving Azoff se verront remettre le prix Ahmet Ertegun, qui récompense des auteurs-compositeurs, producteurs, DJ, record records et autres professionnels de l’industrie.

C’est la première fois que The Notorious B.I.G. et Houston ont figuré sur le bulletin de vote. Pour être éligible, le premier single ou album de chaque candidat devait être sorti en 1994 ou avant. Houston a publié 11 succès n ° 1 tout au long de sa carrière, dont “I Will Always Love You”, tandis que “Hypnotize” et “Mo Money Mo Problems” de Biggie ont tous deux atteint le n ° 1 en 1997.

Biggie, qui a reçu une nomination au cours de sa première année d’éligibilité, devient le deuxième rappeur solo à rejoindre le Rock Hall après Tupac Shakur, intronisé à titre posthume en 2017.

La 35e cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll aura lieu le 2 mai à l’auditorium public de Cleveland et sera diffusée en direct pour la première fois sur HBO à 20 h. ET. Les représentations et invités spéciaux seront annoncés plus tard.

Pat Benatar, Dave Matthews Band, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motörhead, Rufus avec Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden et Thin Lizzy étaient également sur le bulletin de vote cette année, mais n’ont pas reçu suffisamment de votes.