Le nouveau Avengers Vid montre le premier jour de Brie Larson en tant que capitaine Marvel

Une nouvelle vidéo des réalisateurs d’Avengers: Endgame, The Russo Brothers, montre le premier jour de Brie Larson en tant que nouveau super-héros, Captain Marvel.

Avengers: Fin de partie était un peu surprenant avec le peu d’implication du capitaine Marvel de Brie Larson. La scène d’après-crédits dans Avengers: Infinity War a vu Nick Fury de Samuel L. Jackson appeler essentiellement le capitaine Marvel pour obtenir de l’aide avant qu’il ne soit également transformé en poussière par Thanos. Avant son apparition dans Endgame, Brie Larson a joué dans son propre film Captain Marvel qui est devenu l’un des plus grands succès de la première moitié de l’année. Beaucoup avaient supposé qu’elle serait une grande partie de Fin du jeu, mais cela ne s’est pas avéré être le cas.

Finalement, le capitaine Marvel de Brie Larson n’est apparu qu’au début du film et a aidé à la bataille finale contre les forces de Thanos. Cependant, elle a néanmoins joué un grand rôle dans ces deux parties du film, aidant les héros à tuer Thanos avant de se présenter à la fin pour aider à inverser la tendance contre les armées du supervillain. Maintenant, nous avons notre premier aperçu du premier jour de Brie Larson sur le plateau en tant que capitaine Marvel.

Lors d’une soirée de surveillance en quarantaine sur Comicbook.com, les réalisateurs de Avengers: Endgame Anthony et Joe Russo ont partagé la première fois que Brie Larson était sur le tournage du film en tant que capitaine Marvel, saluant les autres membres de la distribution avec des câlins. Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous:

C’était le premier jour de @ brielarson en tant que capitaine Marvel… Et voici une courte vidéo de son salut au casting pour la première fois. #AvengersAssemble pic.twitter.com/ewMLDqgVGk – Russo Brothers (@Russo_Brothers) 27 avril 2020

Qu’avez-vous tous pensé du capitaine Marvel dans Avengers: Fin de partie? Le personnage de Brie Larson aurait-il dû jouer un plus grand rôle dans le film? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici un synopsis de l’intrigue pour Avengers: Fin de partie:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Source: Twitter