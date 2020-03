Le nouveau clip de Double Experience “Your Biggest Fan” refait la “misère” de Stephen King [Exclusive]

«Je t’ai fait qui tu es. Vous me devez donc ce que je veux. »

«Geek rockers» d’Ottawa Double expérience rendent hommage à Stephen King Misère avec leur nouvelle vidéo pour la piste “Ton plus grand fan», Qui refait essentiellement l’adaptation primée aux Oscars de Rob Reiner du roman King. “Your Biggest Fan” est le troisième single du prochain album concept du groupe Alignements, et nous débuterons la vidéo ici sur BD aujourd’hui.

Chanteur Ian Nichols, qui incarne le personnage d’Anne Wilkes dans la vidéo aux côtés du guitariste Brock Tinsley comme nous l’a expliqué le personnage de Paul Sheldon, «Brock et moi avons traité ce vidéoclip comme les groupes traitent les reprises; nous savions qu’il devait livrer notre propre touche d’artiste. Nous étions très conscients que certaines personnes n’avaient peut-être pas du tout expérimenté l’adaptation de Misery par Rob Reiner. Il était donc important que notre version livre la marchandise sans atténuer l’impact que le matériel source pourrait avoir sur un débutant. »

“Your Biggest Fan” est l’une des 9 chansons qui correspondent aux neuf philosophies morales individuelles de Dungeons & Dragons. La thèse du groupe, cependant, est qu’il existe des applications réelles à cette philosophie fictive. “Nous avons été invités à un certain nombre de conventions sur la culture pop, et je crois fermement que j’ai brossé les épaules avec un personnage de type Anne Wilkes”, a déclaré Tinsley. “Écrire sur des choses comme ça semble plus vrai pour Double Experience qu’une chanson de rupture de cliché.”

Vous pouvez précommander des alignements dès aujourd’hui. L’album arrive le 24 avril 2020.

Découvrez la première de «Your Biggest Fan» ci-dessous!