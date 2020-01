Le nouveau clip de Sonic the Hedgehog présente le Dr Robotnik de Jim Carrey

Paramount Pictures a sorti un autre clip de la prochaine adaptation en direct du réalisateur Jeff Fowler de Sonic l’hérisson, Mettant en vedette le Dr Robotnik de Jim Carrey alors qu’il piège notre speedster de jeu vidéo titulaire avec James Marsden et Tika Sumpter au milieu de drones mortels. Avec Ben Schwartz comme voix de Sonic, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous! (via IGN)

CONNEXES: Sonic the Hedgehog Tracking 41 M $ – 47 M $ Week-end d’ouverture de quatre jours

Le film devait initialement sortir en salles le week-end dernier, mais après des critiques très négatives du public entourant la conception du personnage emblématique, Paramount a retardé la sortie au 14 février 2020, dans le but de repenser Sonic pour mieux l’adapter à son look de la vidéo Jeux.

Écrit par Patrick Casey (Golan l’insatiable), Josh Miller (Golan l’insatiable) et Oren Uziel (Le paradoxe de Cloverfield), le film suit Tom Wachowski, un flic de la ville rurale de Green Hills, qui décide d’aider Sonic à s’échapper du gouvernement qui cherche à le capturer. Le film est réalisé par Jeff Fowler et produit par Tim Miller (Terminator: Dark Fate).

CONNEXES: La nouvelle bande-annonce de Sonic the Hedgehog propose un Sonic amélioré!

Le casting pour Sonic l’hérisson comprend Jim Carrey (Blague) En tant que rival de Sonic, le docteur Robotnik / Eggman, James Marsden (Westworld) comme Wachowski, un policier qui fait équipe avec Sonic; Adam Pally (The Mindy Project) en tant que collègue policier de Tom, Tika Sumpter (Longer) et Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984). Ben Schwartz (Parcs et loisirs) fournit la voix de Sonic dans le film.

Sonic l’hérisson et son tout nouveau look sortira désormais en salles le jour de la Saint-Valentin, 2020