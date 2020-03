Le nouveau clip de Weeknd “In Your Eyes” se déroule comme un court-métrage Slasher [Video]

Le weekend (Abel Makkonen Tesfaye) joue un maniaque de slasher brandissant un couteau dans la toute nouvelle vidéo de la chanson «Dans tes yeux», Un morceau de son album récemment sorti After Hours.

La vidéo, un hommage au film slasher réalisé par Anton Tammi, co-stars Zaina Miuccia en tant que dernière fille de cette histoire de stalk ‘n slash, et elle ne va pas se battre sans se battre.

“In Your Eyes” commence par un “Parental Advisory and Viewer Warning”, avertissant qu’il “contient un contenu explicite” et “dépeint la violence graphique”. En d’autres termes, notre type de vidéo.

Une fois que la vidéo atteint les 4 minutes, eh bien, c’est là que les choses deviennent vraiment folles!