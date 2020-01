Le nouveau court métrage de David Lynch Netflix interroge un singe pour meurtre / film

Cela fait un moment que le réalisateur David Lynch apporté Twin Peaks: The Return to Showtime. Le cinéaste est resté relativement silencieux depuis lors, mais c’est aujourd’hui son anniversaire, et il a en fait un cadeau à nous offrir sous la forme d’un court métrage sur Netflix.

Du jour au lendemain, Netflix est sorti Qu’est-ce que Jack a fait?, un court métrage en noir et blanc de 17 minutes où David Lynch incarne un détective interrogeant un singe qui est interrogé sur la possibilité d’un meurtre. Avant de demander: non, ce n’est pas seulement David Lynch qui pose des questions à un singe qui est assis en silence et qui a l’air adorable en réponse aux questions. Le singe parle, et comme vous l’avez déjà deviné, c’est assez bizarre.

Pour une raison quelconque, l’interrogatoire a lieu à l’intérieur d’un restaurant dans une gare. Il a le style d’un vieux film noir, le genre de thriller policier classique où vous pouvez entendre le crépitement de la piste audio. Lynch joue le détective, tandis qu’une voix humaine troublante vient du singe Jack avec la bouche de l’animal se déplaçant d’une manière similaire aux films du Dr Dolittle avec Eddie Murphy.

Malheureusement, il n’y a aucune indication quant à savoir qui fait la voix de Jack puisque les crédits aiment seulement Jack Cruz comme jouant le singe, comme si le singe était une vraie personne. Dommage, car vers la fin du film, Jack a un interlude musical. C’est vrai, Jack chante pendant cet interrogatoire criminel.

Il n’y a pas de bande-annonce pour vous fournir un meilleur contexte pour ce qu’est ce court métrage. Mais il suffit de dire que, même s’il y en avait, il faut vraiment le voir pour le croire.

Ce n’est pas la première fois que les gens voient le court-métrage de David Lynch. Après avoir été tourné en 2016, le film a joué le Festival of Disruption de David Lynch à New York en 2018, ainsi que d’autres engagements limités dans des festivals et autres joyeusetés. Mais c’est la première fois qu’il est largement accessible au public.

Quant à ce que cela signifie pour l’avenir de David Lynch chez Netflix, nous ne sommes pas sûrs. Verrons-nous occasionnellement plus de courts métrages comme celui-ci du réalisateur? Pourrait-il y avoir plus de films avec Jack le singe? Netflix a-t-il amené Lynch dans le giron pour lui donner une maison pour tous les futurs projets qu’il pourrait avoir en tête? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que nous avons. Restez à l’écoute.

Articles sympas du Web: