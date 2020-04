Le nouveau court métrage The Simpsons sortira demain sur Disney +

Le nouveau court-métrage The Simpsons sera diffusé demain sur Disney +

Disney + a annoncé que le tout nouveau Simpsons court métrage d’animation Maggie Simpson dans Playdate avec Destiny est programmé pour faire ses débuts sur le service de streaming demain, vendredi 10 avril. Le créateur Matt Groening s’est également rendu sur Instagram pour annoncer personnellement le court-métrage en écrivant une note manuscrite spéciale pour les fans du monde entier. Le court-métrage a été initialement publié dans les salles le mois dernier avant Disney et Pixar. En avant.

De plus, une famille du Canada lutte contre l’ennui avec créativité alors qu’elle recrée la séquence d’ouverture emblématique de Les Simpsons dans une nouvelle vidéo virale publiée par l’auteur Joel Sutherland via Twitter que vous pouvez consulter ci-dessous.

Isolement social, jour 23

Enfants: nous avons du plaisir! Que pouvons-nous faire?

Épouse * nettoyage du sous-sol *: Qu’allons-nous jamais faire avec ces costumes d’Halloween des Simpsons que nous n’avons portés qu’une seule fois?

Moi: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu

– Joel A. Sutherland (@joelasutherland) 8 avril 2020

Le film commence un jour qui semblait être juste un autre jour au parc pour Maggie Simpson. Mais lorsque Maggie fait face au péril d’une cour de récréation, un jeune bébé héroïque la chasse du danger – et lui vole son cœur. Après une première partie heureuse, Maggie est impatiente de revoir son nouveau bébé le lendemain, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Le destin (ou Homer) se mettra-t-il sur son chemin?

Maggie Simpson dans Playdate avec Destiny s’appuie sur le succès du film nominé aux Oscars en 2012, Maggie Simpson dans The Longest Daycare, qui commencera également à diffuser sur Disney + plus tard ce mois-ci.

Créé par Matt Groening (Futurama, Désenchantement), Les Simpsons est diffusé depuis plus de 30 ans et est devenu un phénomène de la culture pop. Le casting de voix est composé de Dan Castellaneta comme Homer Simpson, Julie Kavner comme son épouse Marge, Nancy Cartwright comme Bart et Yeardley Smith comme Lisa.

Aux États-Unis, le service de diffusion en continu de Disney est le lieu exclusif de visionnage de vidéos à la demande par abonnement sur les dernières séries et films en direct et animés de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et Fox. Le service est sans publicité, pris en charge uniquement par les frais d’abonnement, et sera disponible sur les consoles de jeux, les téléviseurs intelligents et les appareils de streaming connectés. Il a déjà gagné 50 millions d’abonnés cinq mois après son lancement en novembre 2019.