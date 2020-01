Le nouveau défi viral et la sensation de mème dans les réseaux sociaux Dolly Parton Challenge

Le nouveau défi viral et la sensation meme dans les réseaux sociaux Dolly Parton Challenge | INSTAGRAM

Nous ne sommes qu’au premier mois de janvier et les internautes ont déjà commencé à créer les fameux “challenges”, défis viraux que de nombreux utilisateurs se sont engagés à relever.

Et comme vous ne pouvez pas manquer des mèmes sont également apparus à ce sujet, car ils ont déjà inondé les réseaux sociaux, où si un artiste n’a pas relevé le défi, ils le font se rencontrer même indirectement.

Le défi est de représenter ce que serait votre photo de profil dans 4 réseaux sociaux différents: LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder, ceci sous le hashtag #DollyPartonChallenge, en la téléchargeant sur leurs réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram.

Le Challenge sélectionne les photogafies qu’ils jugent les plus appropriées pour chaque réseau social, ce qui le rend assez drôle, car selon les utilisateurs, nous nous comportons différemment dans chaque réseau social auquel nous participons, cela dépend de ce qui est normalement fait.

C’est le cas d’Instagram, car dans le mème, on peut voir que tout le monde représente leur image Instagram comme très peu coiffée, car il y a beaucoup de stars ou d’influenceurs, qui prennent généralement de telles photographies.

Dans le réseau social LinkedIn utilise une photographie plus sérieuse et professionnelle, car c’est un réseau d’offres d’emploi. Dans le réseau social Facebook, sélectionnez une photo plus familière ou innocente, ou avec des amis. Enfin, Tinder, dans lequel ils montrent une photographie dédiée au flirt, peut-être pas si découverte mais dans laquelle ils apparaissent plus attrayants.

Le défi est devenu viral après une publication de Dolly Parton, qui a donné le premier exemple avec la phrase «Obtenez une femme qui peut tout faire». Pour cette raison, certaines célébrités ont déjà rejoint le défi, comme le comédien Fortune Feimster, qui a profité de l’occasion pour mélanger le défi avec des photographies d’il y a des années.

Une autre femme célèbre qui a utilisé Instagram pour relever son défi était Miley Cyrus, qui a partagé que pour elle dans tous les réseaux, elle utilise le même style de photographies, car elle est très audacieuse.

Certains ont fait le défi même avec leurs animaux de compagnie, car aujourd’hui il ne serait pas inhabituel de trouver des comptes rendus des animaux de compagnie de nombreux utilisateurs d’Internet. Will Smith a été l’un de ceux qui ont très bien relevé le défi, car il a utilisé de bonnes vidéos.

