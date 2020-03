Le nouveau directeur de Mutants dit qu’il a une belle histoire d’amour de même sexe

Selon le réalisateur Josh Boone, Les nouveaux mutants présentera une «belle histoire d’amour».

L’histoire des New Mutants, écrite par Josh Boone et le scénariste Knate Lee, sera très différente de tout autre film ou sortie télévisée de X-Men jusqu’à présent. Inspiré en grande partie par l’arc de bande dessinée «Demon Bear» des années 80 par Chris Claremont et Bill Sienkiewicz, le film présentera l’histoire de jeunes mutants détenus avec force dans un établissement secret sous la nomination du Dr Reyes (Alice Braga). Reyes affirme que les jeunes mutants peuvent être très dangereux car ils n’ont pas encore le plein contrôle sur leurs pouvoirs substantiels. Des liens à vie se formeront entre le groupe de mutants alors qu’ils affrontent leur propre passé et tentent d’échapper à l’installation pour vivre leur vie de leur propre gré. Boone promet que l’histoire poignante du film fera pleurer le public.

Parmi les liens les plus percutants dans le regard d’horreur sur l’univers X-Men, Rahne Sinclair (Maisie Williams) aura une relation homosexuelle avec Danielle Moonstar (Blu Hunt), un lien qui selon Williams est «une véritable extension de ce que est abordé dans les bandes dessinées. ” Cela est largement dû au fait que les deux personnages partagent un lien télépathique, un scénario qui créerait probablement une connexion intime pour presque n’importe qui. Selon Williams, la relation n’est pas un point central du film et ne se sent donc jamais comme un gadget, une décision créative qui l’a aidée à s’intéresser au personnage.

Les nouveaux mutants a souffert d’une production turbulente qui a déjà connu plusieurs dates de sortie. Initialement prévu pour une sortie en avril 2018, le film a été repoussé à février 2019 avant d’être finalement retardé une fois de plus en août pour laisser le temps à des reprises visant à améliorer l’histoire et à la rendre plus effrayante (bien que Boone nie maintenant que les reprises soient jamais réellement arrivé). Après avoir été frappé avec un autre retard après l’acquisition de Fox par Disney, le film devrait maintenant sortir le 3 avril 2020.

