Le nouveau DLC Super Smash Bros.Ultimate est l’emblème de feu Byleth

Le cinquième et dernier personnage du Super Smash Bros.Ultimate Fighters Pass, ce n’est ni plus ni moins que Byleth Eisner de Fire Emblem: Three Houses, le titre Nintendo Switch RPG qui a été mis en vente en juillet 2019.

Dans une nouvelle Nintendo Direct, le directeur de Smash Bros., Masahiro Sakurai, a révélé qu’il avait travaillé sur ce nouveau personnage téléchargeable en secret et que très peu de personnes dans l’entreprise savaient de quoi il s’agissait. Pour augmenter, vous savez, le battage médiatique pour rencontrer le nouveau DLC de Smash Bros. Et le voici, c’est à propos de Byleth, et Il peut être utilisé comme mâle ou femelle. De plus, il s’accompagne d’une nouvelle étape et de plusieurs morceaux inspirés de la saga.

Voici la bande annonce:

Byleth sera disponible à partir du 28 janvier pour 6 dollars, bien qu’il soit également inclus dans la passe de combat complète pour 25 $.

