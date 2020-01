Le nouveau film de 1917 met fin au règne du box-office de Star Wars

Le nouveau film de 1917 met fin au règne du box-office Star Wars | AP

Il a fallu la Grande Guerre pour mettre fin à “Star Wars”. L’histoire de la Première Guerre mondiale par le réalisateur Sam Mendes, “1917”, a recueilli 36,5 millions de dollars lors de son premier week-end de sortie, dépassant facilement le box-office et mettant fin au règne de trois semaines de “Star Wars: The Rise of Skywalker” , qui a généré 15 millions de dollars, selon les estimations de l’étude de dimanche.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La stratégie d’expansion d’Universal a fonctionné à merveille pour “1917”, car le film est passé de seulement 11 écrans au cours de ses deux premières semaines à plus de 3 400 le week-end après avoir remporté les Golden Globes du meilleur réalisateur et du meilleur drame. , et juste avant les nominations aux Oscars lundi, où vous obtiendrez probablement des approbations dans plusieurs catégories.

“Il s’agit du plan pour exécuter parfaitement le lancement de la plate-forme d’un éventuel nominé aux Oscars et gagnant d’un Oscar”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Vous pouvez également être intéressé: Oscar Awards, ce que vous pouvez attendre des nominations

Alors que la sensation épique de “1917” en temps de guerre, qui a été filmée et montée pour ressembler à un coup, est naturelle pour les grands prix, ses triomphes dans les Golden Globes ont été une surprise par rapport à d’autres drames comme “L’Irlandais” et “L’histoire du mariage”.

“J’espère que cela signifie que les gens apparaissent et voient cela sur grand écran, comme cela était prévu”, a déclaré Mendes lors de la cérémonie du ballon. Ces espoirs n’étaient pas infondés. Un bon week-end était attendu pour le film, mais il a dépassé ces attentes. “Ce n’est pas que les enfants ont crié pour un drame des tranchées de la Première Guerre mondiale”, a déclaré Dergarabedian.

Lire aussi: Dwayne Johnson emmènera son enfance à la télévision

“Un film comme celui-ci aurait pu facilement sortir du radar.” Avec sa précédente acquisition de deux semaines, “1917” a maintenant gagné 39,2 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et plus de 60 millions de dollars dans le monde. Cela, bien sûr, est éclipsé par la prise nationale totale de Disney de 478,2 millions de dollars pour “Star Wars: The Rise of Skywalker”, qui est sur le point d’atteindre 1 milliard de dollars dans le monde après quatre semaines.

“Jumanji: The Next Level” s’est classé troisième lors de sa cinquième semaine de lancement pour Sony avec un bénéfice de 14 millions de dollars, et a totalisé plus de 257 millions de dollars à l’échelle nationale. Sony a un succès mineur dans “Little Women”, qui pourrait également laisser une marque dans les nominations aux Oscars de lundi et poursuit sa solide carrière pour un tel film, avec 7,65 millions de dollars supplémentaires pour le placer en sixième place avec un total de 74 millions de dollars après trois semaines.

Les commentaires habituels au box-office de janvier étaient en vigueur pour les nouvelles versions de la semaine. “Comme un boss”, la comédie Paramount avec Tiffany Haddish et Rose Byrne, s’est terminée par un quatrième tirage à 10 millions de dollars avec “Just Mercy”.

“Underwater”, l’aventure en haute mer Fox du 20e siècle avec Kristen Stewart, a recueilli 7 millions de dollars et s’est terminée sous “Little Women”. “Pour les nouveaux arrivants, ce n’est généralement pas une période abondante pour le box-office”, a déclaré Dergarabedian. “Habituellement, il s’agit de ceux qui restent et des prétendants à la saison des récompenses.”

Le quatrième tirage de 10 millions de dollars était une meilleure nouvelle pour “Just Mercy”, du budget inférieur de Warner Bros., avec Michael B. Jordan dans l’histoire vraie d’un avocat faisant appel d’une condamnation pour meurtre, et comme ” 1917 “est passé de quelques écrans à quelques milliers le troisième week-end. Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les salles américaines. UU. Et le Canada, selon Comscore. Le cas échéant, les derniers numéros internationaux du vendredi au dimanche sont également inclus.

1. «1917», 36,5 millions de dollars (19,9 millions de dollars internationaux).

2. “Star Wars: Rise of Skywalker”, 15,1 millions de dollars (24,2 millions de dollars internationaux).

3. “Jumanji: The Next Level”, 14 millions de dollars (22,6 millions de dollars internationaux).

4. “Like a Boss”, 10 millions de dollars.

5. “Just Mercy”, 10 millions de dollars.

6. “Petites femmes”, 7,65 millions de dollars (8,1 millions de dollars internationaux).

7. «Sous-marin», 7 millions de dollars (7,1 millions de dollars internationaux).

8. “Frozen 2”, 5,76 millions de dollars (19,1 millions de dollars internationaux).

9. «Knives Out», 5,73 millions de dollars (5,5 millions de dollars internationaux).

10. «Espions déguisés», 5,1 millions de dollars (11,4 millions de dollars internationaux).

.