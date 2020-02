Le nouveau film de Batman pourrait être basé sur The Long Halloween

Le Batman est déjà en cours et il ne sera pas surprenant que le temps passe et que le soi-disant battage médiatique augmente, voyons comment les rumeurs et les fuites circulent sur Internet qui révèlent tous les détails du film … y compris les spoilers. Bien qu’il soit encore temps de voir The Batman, de nouvelles photographies ont émergé du plateau d’enregistrement qui pourraient suggérer la connexion de la bande réalisée par Matt Reeves avec l’arc narratif d’une bande dessinée Cela a lieu à l’Halloween. Les images relieraient The Batman à The Long Halloween.

Nous recommandons également: Cela pourrait être l’origine sombre du nouveau costume Batman de Robert Pattinson

Sur Twitter, les images qui ont fait soupçonner aux fans que la nouvelle itération du Chevalier noir serait liée à The Long Halloween ne sont rien de plus que de simples citrouilles. Bien sûr, cela n’est encore que de la spéculation, mais suivre certaines des propres révélations de Reeves pourrait avoir beaucoup de sens si nous prêtons une attention particulière à l’histoire de la bande dessinée et aux révélations précédentes qui indiquaient que The Batman Il comptera la deuxième année des activités de Bruce.

Voici les images:

Batman: The Long Halloween a été écrit en 1996 par Jeph Loeb et dessiné par Tim Sale. L’histoire est une suite directe de Batman: Year One de Frank Miller. Ce ne serait pas une histoire d’origine, mais raconterait plutôt la lutte de Batman contre le crime organisé de Gotham, tout en comptant sur Catwoman, Jim Gordon et Harvey Dent pour rendre justice à toutes les parties de la loi. Mais tout se complique lorsqu’un tueur en série connu sous le nom de “Holiday” intervient en tuant les membres de la mafia. Et tandis que la ville gothique est envahie par la panique, Batman devra enquêter sur le criminel qui met les poils sur les gangsters.

Ce n’est pas la première fois que The Long Halloween est parlé de l’histoire sur laquelle Reeves serait basé pour The Batman, car c’est une histoire policière Noir.

«Cela semble être une sorte d’histoire noire de Batman. J’espère que c’est une histoire intrigante mais aussi émotionnelle. C’est un Batman en mode détective, plus éloigné de ce que nous avons vu dans le reste des films. Les bandes dessinées en ont une part. Il est censé être le meilleur détective du monde, et ce n’est pas nécessairement ce que nous avons vu dans les films. J’aimerais garder une trace des criminels et essayer de résoudre un crime, cela permet à son personnage d’avoir un arc qui lui permet de se transformer », a déclaré Matt Reeves au Hollywood Reporter.

Le batman Il ouvre le 25 juin 2021.

.