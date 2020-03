Le nouveau film de Candyman de Jordan Peele est-il un redémarrage ou une suite?

Vous ne pouvez tout simplement pas limiter une bonne franchise d’horreur. Ces dernières années, presque toutes les séries des années 1970 et 1980 ont été revues sous une forme ou une autre. Pourtant, alors que les fans discutent de la valeur du nouveau massacre de la tronçonneuse du Texas, vendredi 13, et d’innombrables autres remakes et redémarrages, le moment est venu de commencer à vérifier l’horreur des années 1990.

À titre d’exemple, les fans de Candyman de 1992 devraient se régaler lorsqu’un nouvel épisode sortira en salles le 12 juin 2020. La réalisatrice Nia DaCosta a fait sensation avec son premier long métrage, Little Woods de 2018. Maintenant, elle fait le saut dans le cinéma de franchise. Mais le nouveau Candyman est-il une suite de ce qui a précédé ou un nouveau départ?

Jordan Peele à la première de «Hunters» | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Une autre franchise d’horreur revient

Le film original de 1992 suit une étudiante diplômée nommée Helen Lyle (Virginia Madsen). Au cours de ses études, elle découvre la légende urbaine du Candyman (Tony Todd), un esprit vengeur qui est convoqué lorsque vous prononcez son nom cinq fois.

Fournissant une nouvelle tournure au genre slasher, Candyman est devenu un succès critique et commercial. Contre un budget de production déclaré de 8 millions de dollars, le film a rapporté plus de 25 millions de dollars au pays. Deux suites ont suivi, mais aucune n’a été couronnée de succès.

En outre, Candyman: Farewell to the Flesh de 1995 et Candyman: Day of the Dead de 1999 ont abandonné l’histoire originale. Ce sont plutôt des contes autonomes qui puisent dans la légende de Candyman. Todd revient en tant que personnage dans les deux. Mais même les fans du film original admettent que les suites étaient plus terne qu’improbable.

Il y a un nouveau “Candyman” en ville

Bien sûr, cela laisse le nouveau Candyman avec un dilemme intéressant. DaCosta et son équipe auraient pu soit exploiter la légende de Candyman pour raconter leur propre nouvelle histoire. Ou ils auraient pu choisir d’en concevoir un qui reconnaîtrait les trois films précédents. Au final, le nouveau film semble être un peu des deux.

Dans une approche de plus en plus populaire parmi la communauté de l’horreur, le Candyman 2020 servira de suite au premier film. Comme d’autres «héritages» populaires, le film s’appuie sur la mythologie mise en place dans l’édition de 1992 tout en se transformant en son propre objet.

Par exemple, Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) – qui a rencontré le Candyman dans son enfance dans le film de 1992 – est le personnage principal cette fois-ci. Dans la nouvelle bande-annonce, il est même hanté par le spectre. Todd, ainsi que le personnage d’Helen Lyle, feront également des apparitions dans le nouveau film. Et les fans spéculent si le Candyman 2020 équivaut à un passage du flambeau se terminant avec Anthony comme le nouveau Candyman.

Jordan Peele a la touche Midas

Les suites d’horreur et les redémarrages, comme nous l’avons mentionné plus tôt, ont tendance à être un sac mixte. Mais une chose qui apaise les fans concernant le nouveau Candyman est l’implication de Jordan Peele. Le cinéaste est producteur et co-scénariste du film, que les fans connaissent profondément dans l’histoire afro-américaine.

Après Get Out and Us, Peele a développé une énorme quantité de bonne volonté de la part des fans d’horreur. Sa capacité à insuffler de la peur à la comédie noire et aux commentaires sociaux est presque sans précédent aujourd’hui. Et après sa relance réussie de The Twilight Zone, Peele a même prouvé qu’il savait dépoussiérer une ancienne propriété pour le public d’aujourd’hui.

L’anticipation est donc grande pour la nouvelle «suite spirituelle» du Candyman original. Si le film est un succès, Universal pourrait finir par poursuivre une nouvelle franchise en conséquence. Après The Invisible Man et maintenant Candyman, le studio est en passe de récupérer son statut de studio de référence pour les films de monstres.

Candyman est sorti en salles le 12 juin 2020.