Le nouveau film de fan de 60 minutes «Halloween Night» suit le petit-fils du Dr Loomis [Video]

Pendant que vous attendez Halloween Kills en octobre, le réalisateur JP DeStefano a sorti son film de fan d’Halloween La nuit d’Halloween cette semaine, un film de 60 minutes financé par Indiegogo.

Le film de fan indépendant a recueilli plus de 10000 $ sur Indiegogo en septembre dernier, et il suit John Loomis, le petit-fils du Dr Sam Loomis, et sa femme Samantha alors qu’ils rencontrent Michael Myers, qui est revenu à Haddonfield le soir d’Halloween après une longue absence.

C’est Halloween à Haddonfield, Illinois. La tristement célèbre Halloween Night de 1978 est tout sauf un souvenir pour les habitants de Haddonfield alors que la nouvelle génération de citadins cherche à mettre l’héritage de la ville derrière eux. Mais la mort est revenue dans leur petite ville…

JP DeStefano stars comme John Loomis, avec Ainura DeStefano comme sa femme Samantha Loomis (vous comprenez?) et John Schilling comme Michael Myers. Le scénario a été écrit par Zach Salazar.

Découvrez la bande-annonce et le film complet de 60 minutes ci-dessous.