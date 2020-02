Le nouveau film de James Bond «No Time To Die» sera le plus long jamais réalisé

Depuis 1962, lorsque Sean Connery a pris le rôle principal dans le premier épisode de la franchise immortelle des romans de Ian Fleming Non, les films de James Bond ont diverti et passionné des générations. Avec 24 films sur le dos, la nouvelle de la durée du dernier film de l’Agent 007 est présentée pour battre un nouveau record. Avec ses 2 heures et 43 minutes, No Time To Die arrivera pour vous divertir plus longtemps que tout autre avant lui. Quelle façon de dire au revoir à Daniel Craig!

Plusieurs salles de cinéma à travers le monde telles que Regal, AMC et Pathe Netherlands, entre autres, ont inclus la durée de No Time to Die à 163 minutes. Avec cette durée, No Time To Die surpassera celui avec Craig et le propriétaire du disque, Spectre, qui a enregistré 2 heures et 28 minutes. À l’origine, certains rapports non officiels ont révélé que le film arriverait à 2 heures et 54 minutes. Mais bien que cela ait été légèrement réduit, ce sera une garantie que nous aurons un film d’action complet.

Au cas où il n’était pas clair que Daniel Craig aime être un protagoniste, incroyablement Il détient également le record du film le plus court de l’histoire de la franchise. La livraison Quantum of Solace 2008 a été clôturée pour une durée de 1 heure et 47 minutes. Avec près d’une heure de plus par rapport à cela, cela signifie non seulement plus de coups d’action, plus d’aventures, plus de gadgets et plus d’élégance britannique, Cela signifie également une heure de plus d’excellente musique de Hans Zimmer.

No Time to Die va se concentrer sur le retour à l’action de James Bond. Qui nous avons vu pour la dernière fois à la fin de Spectre dans un état de retraite en Jamaïque. Un vieil ami de la CIA, Felix Leiter, interrompt sa retraite en lui demandant son aide pour sauver un scientifique kidnappé. Mais bien sûr, comme prévu, cela finirait par être une mission beaucoup plus perfide que prévu. Ce sera là que vos compétences de super-agent devront aller à flot pour traquer un nouveau méchant. Ce méchant, nommé Safin, est joué par Rami Malek, lauréat d’un Oscar et star de Bohemian Rhapsody. Donc, ils le savent déjà, s’ils font partie de ceux qui ne peuvent pas se tenir à genoux au milieu du film, ce sera mieux s’ils mettent un bon objectif sur le portefeuille et se rendent dans ces services VIP pour être tout à fait Agustín Melgar.