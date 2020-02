Le nouveau film de Joaquin Phoenix de Mike Mills obtient un complot – / Film

Joaquin Phoenix, vous venez de gagner un Oscar pour avoir joué un clown malodorant! Qu’est-ce que tu vas faire après? La réponse: jouer dans un film A24 pour le réalisateur Mike Mills. La nouvelle de ce projet a fait surface l’année dernière, et maintenant, les détails commencent à couler. L’intrigue implique le personnage de Phoenix voyageant à travers le pays avec son neveu. Cela peut ressembler à un simple film indépendant, mais il convient de noter que Peter JacksonWETA Digital crée des effets spéciaux pour le film, suggérant quelque chose de non conventionnel.

Frais de sa victoire aux Oscars pour Joker, Joaquin Phoenix est chaud en ce moment. Pour être clair: Phoenix était déjà l’un des meilleurs acteurs travaillant avant de gifler de la graisse. Mais sa victoire aux Oscars l’a rendu encore plus digne de buzz, et c’est le genre de chose que les producteurs sont gaga. Alors, quelle est la prochaine étape pour l’acteur? Un nouveau film de Mike Mills, réalisateur de A24 et 20th Century Women.

Le film n’a pas de titre (même si on dit qu’il s’appelle C’mon, C’mon), mais Deadline contient de nouveaux détails sur l’intrigue. Dans le film, Phoenix incarne un «artiste parti pour s’occuper de son jeune neveu précoce alors qu’ils forgent un lien inattendu lors d’un voyage à travers le pays». Le film «évoquera également la maladie mentale alors que le père du garçon lutte contre le trouble bipolaire».

Tout cela semble très indépendant, ce qui est bien. Mais c’est là que les choses deviennent intéressantes: WETA Digital de Peter Jackson a travaillé sur les effets spéciaux du film. (Remarque: le rapport de Deadline dit «effets spéciaux», mais il est probable qu’ils signifient en fait «effets visuels», car les effets spéciaux sont des effets pratiques effectués sur le plateau et les effets visuels sont des effets numériques régulièrement traités en post-production.) Je ne m’attends pas à ce qu’un film avec ce genre de synopsis ait ce genre d’effets, mais nous y voilà. N’hésitez pas à spéculer follement sur ce qu’ils pourraient être. Peut-être que Phoenix et son neveu voyagent à travers le pays via l’une de ces villes mobiles de Mortal Engines.

Le film présente également Gaby Hoffman, Woody Norman, et Kenneth Kynt Bryan, et vise une date de sortie de fin d’année. Mills est un cinéaste fort – Les femmes du 20e siècle sont fantastiques – et j’aime l’idée que Phoenix suive quelque chose de grand comme Joker avec une photo A24 plus petite. En espérant que tout se passe bien à la fin.

