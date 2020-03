Le nouveau film de Vin Diesel, «Bloodshot», est-il basé sur une bande dessinée?

Vin Diesel a un nouveau film qui sort en 2020. Il joue le rôle d’un dur à cuire dans une quête de vengeance. Et grâce à des machines sophistiquées, il devient un formidable ennemi pour quiconque croise son chemin. Non, nous ne parlons pas de la huitième apparition de Diesel en tant que Dominic Toretto dans Fast and Furious 9 de cet été.

Tout d’abord, Diesel apparaîtra dans le thriller d’action de science-fiction Bloodshot. Il incarne Ray Garrison, un marin ramené d’entre les morts grâce à la nanotechnologie. Renaissant une machine à tuer imparable, il part finalement se venger de l’homme qui a tué sa femme.

Le concept derrière Bloodshot semble déchiré directement d’une bande dessinée. Donc, pour les cinéphiles qui pourraient se demander, le nouveau film de Diesel est-il vraiment basé sur des bandes dessinées?

Vin Diesel au photocall «Bloodshot» | Jon Kopaloff / FilmMagic

Vin Diesel jongle avec plusieurs franchises de films

Avant d’arriver à cette réponse, arrêtons-nous pour nous émerveiller de la carrière de Diesel. C’est un acteur qui a – au cours des deux dernières décennies, pas moins – jonglé avec plusieurs franchises de films différentes. Bien sûr, le rôle le plus populaire de Diesel est dans les films Fast and Furious. Mais il a également lancé deux autres personnages emblématiques au début des années 2000.

Pitch Black de 2000 et xXx de 2002 ont conduit à des suites, Diesel reprenant les rôles de Riddick et Xander Cage plus récemment en 2013 et 2017, respectivement. En plus de cela, Diesel, bien sûr, fournit la voix de Groot dans l’univers cinématographique Marvel. Depuis Guardians of the Galaxy en 2014, il est retourné au MCU trois fois de plus.

Cependant, tous les efforts de Diesel n’ont pas débouché sur des franchises en cours. Des films tels que The Last Witch Hunter et Babylon A.D. n’ont pas gagné beaucoup de succès auprès du public. Maintenant, Diesel essaie à nouveau pour un autre grand succès avec Bloodshot. Et, oui, le film est basé sur un personnage de bande dessinée populaire.

“Bloodshot” est basé sur un titre de Valiant Comics

Contrairement à la plupart des grands films de super-héros de nos jours, Bloodshot n’est pas basé sur un titre de Marvel ou de bandes dessinées DC. Au contraire, le personnage est extrait des pages de Valiant Comics. Lancé en 1992, Bloodshot a été créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton.

Dans un geste qui devrait plaire aux fans de bandes dessinées, le film semble rester fidèle à la puissance et à l’origine générale de Bloodshot à partir de la page. Une adaptation est en développement depuis 2012, lorsque Jared Leto était attaché à l’étoile. Cependant, Diesel a déclaré qu’il était “attiré par l’idée de jouer un personnage doté de pouvoirs de super-héros qui découvre que son esprit est manipulé”.

Ce genre de découverte de soi fournit à Bloodshot une nouvelle approche du genre. Après tout, les films de bandes dessinées ont fait leur apparition à gauche et à droite. Le public recherchera peut-être quelque chose de nouveau dès maintenant.

Si c’est un succès, “Bloodshot” va démarrer une toute nouvelle franchise

De toute évidence, Diesel et Sony Pictures sont impatients de transformer Bloodshot en franchise. Cependant, s’il devient un succès au box-office, le film du réalisateur David SF Wilson mènera à bien plus que Bloodshot 2. En fait, le film pourrait être le début d’un univers partagé entier inspiré par le banc profond de super-puissants de Valiant Comics. héros.

La liste complète des personnages de la société comprend Ninjak, le superspy des arts martiaux, le guerrier intergalactique X-O Manowar et Faith Herbert alias Zephyr. Ces personnages peuvent être inconnus des cinéphiles. Mais Bloodshot pourrait être la clé pour donner vie à certaines de leurs histoires. Après si longtemps avec en grande partie Marvel et DC, il est peut-être temps qu’une autre société de bandes dessinées ait son propre univers partagé.