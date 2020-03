Le nouveau film d’horreur de Netflix, la plate-forme, les téléspectateurs perdent la tête

La beauté innée de Netflix réside dans ses vastes archives en ligne de divertissement digne de frénésie. Asseyez-vous, cliquez sur quelques boutons et boum, votre prochaine expérience de visionnement est prête et attend.

Et dans ce monde numérisé du streaming en ligne, il ne faut pas longtemps pour que quelque chose devienne un succès du jour au lendemain. Pensez au phénomène Netflix Stranger Things ou Sex Education – deux émissions télévisées remarquablement bien conçues qui ont explosé en partie grâce au bouche à oreille.

Avance rapide jusqu’en mars 2020, et il semble que nous pourrions avoir notre prochain coup viral sous la forme de La plateforme, un thriller d’horreur espagnol situé dans un avenir sombre et dystopique où les criminels du monde sont enfermés dans des prisons verticales. Dans notre revue, nous avons attribué à Galder Gaztelu-Urrutia l’image sinistre et sanglante de quatre étoiles, la considérant comme un «assemblage à plusieurs niveaux de tension, de terreur et d’imaginations terribles qui, sous forme de gâteau, mériterait d’être placé dans une fenêtre centrale dans tout professionnel pâtisserie. ”

Et bien sûr, les abonnés de Netflix qui ont vu le film en raffolent déjà sur les réseaux sociaux. Cue la sensation du jour au lendemain…

Je ne peux pas croire que la plateforme était à seulement 1h 35 minutes.

Cela semblait être de 2 à 3 heures simplement à cause de la lourdeur, de l’horreur, de l’irritabilité et de la douleur à regarder.

C’était de la torture et je ne pouvais pas cligner des yeux de peur de manquer une seconde. # ThePlatform #ThePlatformNetflix

– Stephanie C. Micheal (@steph_bonchi) 20 mars 2020

Putain de merde! Ce film vous fait repenser la nourriture et l’humanité en général. Complot fou qui maintient l’élan jusqu’à la fin. Complètement dérangeant et incroyablement sanglant. L’Espagne semble proposer des films incroyablement bons de nos jours! #ThePlatformNetflix pic.twitter.com/jaARDLieuL

– Ξ 𝕥𝕖𝕛𝕒 Ξ (@ tejan0905) 21 mars 2020

Je viens de regarder #ThePlatform dans Netflix et je suis détruit et .. je dois m’allonger. Vous savez que c’est bon quand c’est si percutant. C’était extrême et difficile à regarder, mais a un message pertinent en ces temps désespérés. 12/10 fortement recommandé. pic.twitter.com/c8udcszNUk

– 𝙺𝙰𝚃𝙷 (@kathdeclaw) 22 mars 2020

Et trois autres réactions, juste pour faire bonne mesure:

#ThePlatformNetflix donne tellement de coups de pied que ce n’est même pas drôle. Je le recommande vivement (moins vous en savez, mieux c’est). 9/10 pic.twitter.com/jMK2D4xsyp

– Ryan Armbrust (@ryans_den) 21 mars 2020

#ThePlatformNetflix est le film le plus original et stimulant que j’ai vu depuis des ANNÉES…. vous allez le regarder maintenant pic.twitter.com/MyExDOJS6p

– 𝒿 (@jacquemusoul) 25 mars 2020

#ThePlatform sur Netflix est un film étonnant sur les inégalités de classe et les horreurs du manque de nourriture qui pourraient transformer les humains en zombies. “La Plateforme” prédit la fin de l’humanité quand rien ne compte réellement si vous n’avez pas de solidarité équilibrée. C’est un chef-d’œuvre post-apocalyptique. pic.twitter.com/hM0DN4Evh7

– Pallav Gogoi (@pallav_) 21 mars 2020

Avec un quart de la population mondiale actuellement en lock-out en raison de la pandémie de coronavirus en cours, la plateforme ne pourrait pas être plus opportune. Son nouveau concept explore directement les principes les plus sombres de l’humanité pour explorer notre propension à la cupidité et à la consommation, même si cela se fait au détriment des autres.

Au moment de la rédaction, il est actuellement perché à la 4e place du Top 10 de Netflix, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les téléspectateurs regardent de plus en plus de films catastrophe pour vivre une forme d’évasion. Alors ne soyez pas trop surpris si La plateforme prend feu et devient le nouveau film Netflix chaud dont tout le monde parle (et même tweet) au cours des prochains jours.