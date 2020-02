Le nouveau film d’Indiana Jones commencera le tournage cet été

Tout en faisant la promotion de son nouveau film des studios du 20e siècle, Call of the Wild, Harrison Ford a confirmé que la production du cinquième film d’Indiana Jones devrait commencer l’année.

Lors du chat de Ellen DeGeneres, l’acteur de 77 ans a été invité à dire s’il allait y avoir un autre versement, Ford a déclaré:

“En effet, ça l’est. Ça va être amusant. Ils sont très amusants à faire. “

Et dans une interview séparée avec l’émission de dimanche matin de CBS, il a confirmé que le tournage commencera en avril. Il a également dit:

“Eh bien, je ne vais pas partager l’histoire avec vous parce que cela ne semble pas être une bonne idée. Mais nous verrons de nouveaux développements dans sa vie, sa relation. Nous verrons une partie de son histoire résolue. “

Vous pouvez consulter l’interview ci-dessous:

Il a également déclaré lors d’une interview avec IGN:

“Je suis toujours ravi de revenir sur ces personnages. Lorsque nous avons la possibilité d’en créer un autre, c’est parce que les gens les ont appréciés. Je me sens obligé de m’assurer que nos efforts sont aussi ambitieux qu’ils l’étaient lorsque nous avons commencé. Vous avez un sens des responsabilités envers vos clients. »

Ce sera le premier film d’Indiana Jones créé depuis que Disney a acheté Lucasfilm. Les quatre précédents films d’Indiana Jones, Raiders Of The Lost Ark, Temple Of Doom, The Last Crusade et Kingdom Of The Crystal Skull, sont distribués par Paramount, c’est pourquoi ils ne sont pas disponibles sur Disney +.

Avez-vous hâte de voir un nouveau film sur Indiana Jones?

