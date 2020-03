Le nouveau film sur la destination finale ne sera pas un redémarrage – / Film

Détournons-nous tous des nouvelles du coronavirus avec des informations sur une franchise de films qui se concentre sur les personnes qui meurent de morts horribles, n’est-ce pas? Destination finale, la série qui met en scène de jeunes gens envoyés par des pièges mortels de type Rube Goldberg, se prépare à une autre mésaventure, avec les auteurs de Saw Patrick Melton et Marcus Dunstan précédemment annoncés comme manipulant le script. Alors que la rumeur disait que cette nouvelle destination était un redémarrage, le créateur de la série Jeffrey Reddick dit que ce n’est pas tout à fait exact, alors que le producteur Craig Perry a offert quelques indices sur l’intrigue.

En janvier dernier, le bruit a éclaté qu’un redémarrage de la destination finale était en cours. Maintenant, voici quelques mises à jour. D’une part, l’appeler un «redémarrage» n’est pas tout à fait exact, du moins selon le créateur de la série Jeffrey Reddick.

“J’ai parlé à [producer] Craig [Perry]et le concept qui le sous-tend est unique. Je pense que le redémarrage est probablement trop fort d’un mot, cela donne l’impression qu’ils vont tout changer, mais c’est certainement un film de destination finale », a déclaré Reddick à Digital Spy. «Craig est le maître de proposer des ouvertures folles et des coups de pied arrêtés. Il m’a dit deux ou trois choses qui se produisent dans celui-ci, et ça va être très amusant. Cela ne ressemblera pas à un film de destination finale à gagner de l’argent. “

Quant à Perry, il a révélé que l’intrigue pourrait potentiellement concerner les premiers intervenants:

«Nous voulons que cela se fasse dans le monde des premiers intervenants: ambulanciers, pompiers et policiers. Ces personnes font face à la mort en première ligne tous les jours et font des choix qui peuvent faire vivre ou mourir des gens. Nous comptons sur leur bon jugement, leur expertise et leur calme. Alors pourquoi ne pas mettre ces gens dans une situation de cauchemar où chaque choix peut entraîner la vie et la mort – mais maintenant pour eux-mêmes? Nous pensons que le monde pourrait être un moyen intéressant de pénétrer dans un film sur la destination finale, et qui peut également générer des décors uniques de manière très crédible. “

J’aime cette idée, surtout si cela signifie que les personnages principaux seront des adultes. Jusqu’à présent, les films de Destination finale se sont principalement concentrés sur les jeunes – les adolescents et les 20 ans. Faire en sorte que les victimes potentielles soient un peu plus âgées change un peu les choses. La franchise Destination finale dans son ensemble a été principalement agréable. Le premier film a ses moments, mais la série a vraiment pris son envol avec Final Destination 2, qui a accru la nature exagérée des pièges mortels. Nous espérons que cette nouvelle entrée continuera.

Articles sympas du Web: