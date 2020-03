Le nouveau gameplay de Resident Evil 3 Remake présente Raccoon City

X

Comme jour de sortie pour Resident Evil 3Le remake tant attendu se rapproche de plus en plus, Capcom commence facilement à partager de plus en plus de détails sur le titre d’horreur de survie repensé.

Dans la foulée de l’annonce récente qu’une démonstration est en cours, hier, le développeur a accueilli un certain nombre d’événements spéciaux en direct destinés à montrer divers segments du mode campagne. Malheureusement, que ce soit en raison de la terreur pure ou du désir de garder les rencontres de Jill avec lui une surprise, aucune nouvelle séquence de Nemesis beuglant sa devise habituelle n’est présentée, bien que ce que le public a été traité en vaille la peine. Vous pouvez consulter le gameplay (qui commence à environ 42 minutes dans le flux) ci-dessus.

Aucune révélation ne révèle ni ne surprend malheureusement cette fois-ci, mais c’est toujours la première fois que le rideau est tiré sur la plus grande star de Resident Evil 3: Raccoon City.

Cliquer pour agrandir

Présentant des enseignes au néon illuminant rangée après rangée de vitrines de magasins et d’installations publiques, la ville métropolitaine de montagne, qui abritait ce qui était autrefois des milliers d’humains, dégage le même sentiment de beauté détruite que l’original, avec chaque restaurant (Moon’s Donuts semble être une vitrine particulièrement appréciée) offrant un aperçu de ce qu’aurait été la vie avant l’arrivée du T-Virus. Le plus gros taquin que ce soit, Capcom choisit de ne pas entrer dans un certain nombre de bâtiments tels que la pharmacie et un magasin de trains miniatures afin de ne pas trop gâcher avant la sortie complète du mois prochain.

En parlant de ça, Resident Evil 3 est sorti le 3 avril pour Xbox One, PlayStation 4 et PC, avec ceux qui précommanderont accès à un certain nombre d’extras supplémentaires, y compris des tenues classiques de l’original pour Jill et Carlos. Le remake sera également livré avec la résistance expérimentale du mode multijoueur, tous les détails que vous pouvez trouver ici.