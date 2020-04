Le nouveau HBO Max Teaser met en vedette les titres Batman et Classic Warner Bros

HBO Max a publié un nouveau teaser qui met en vedette Batman Begins et des titres plus classiques de Warner Bros.

Le mois prochain, WarnerMedia lancera officiellement le service de streaming HBO Max et offrira aux abonnés environ 10 000 heures de contenu à ses débuts. Maintenant, HBO Max a publié un nouveau teaser qui met en lumière certains des films et des titres de télévision de Warner Bros. qui seront disponibles sur le service de streaming, notamment The Wizard of Oz, Game of Thrones, Gone with the Wind, Sesame Street, The Fresh Prince of Bel-Air, Batman Begins et bien d’autres.

En fait, Batman est l’un des personnages classiques de Warner Bros.à obtenir un cri direct pendant le teaser de HBO Max. À un moment donné lors de l’aperçu, le narrateur dit: «Il y a un endroit où la sorcière de l’Ouest rencontre le roi dans le Nord. Où d’innombrables Oscars rencontrent un Oscar. Où un prince frais, rencontre un chevalier noir; ou deux.”

Vous pouvez regarder le nouveau teaser HBO Max ci-dessous.

HBO Max sera officiellement lancé aux États-Unis le 27 mai 2020, au coût de 14,99 $ par mois. Quant à Batman, Warner Bros est prêt à redémarrer le Caped Crusader avec un nouveau film du réalisateur Matt Reeves. Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Suivant le Caped Crusader pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City, The Batman utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les précédentes adaptations en direct. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir dans les salles le 1er octobre 2021.

Source: HBO Max