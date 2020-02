Le nouveau jeu coopératif de survie ‘Darksburg’ sortira tôt le 12 février

Shiro Games a annoncé que son prochain jeu d’action coopératif Darksburg sortira Steam Early Access la semaine prochaine le 12 février. Le titre vous fait équipe pour survivre contre les hordes de zombies qui ont décidé de s’installer dans la ville de Darksburg.

Les joueurs jouent le rôle de l’un des Survivants héroïques ou, si vous êtes du genre à vouloir être un zombie, rejoignez les rangs des Revenants zombifiés. Chaque camp a ses unités, chacune possédant des compétences et des personnalités uniques. Le jeu propose également un mode PvP, ainsi qu’un mode Last Stand, où vous devrez survivre à des vagues successives de zombies de plus en plus affamés.