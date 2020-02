Le nouveau jeu de Batman aurait un redémarrage, sort cet automne

On ne sait toujours pas exactement quand Warner Bros. Montréal prévoit d’annoncer officiellement Homme chauve-sourisEst la prochaine aventure de jeu vidéo, mais rassurez-vous, ce sera bientôt. Le studio, qui a repris la célèbre série Arkham de Rocksteady après l’avoir quittée, est à pied d’œuvre dans une nouvelle aventure avec le Dark Knight et ils y mettent fin depuis un certain temps maintenant.

Nous le savons parce que plusieurs membres de l’équipe de développement ont déjà taquiné le projet à plusieurs reprises, ce qui nous porte à croire qu’une révélation mondiale aura lieu plus tôt que tard. Et si les derniers rapports sur le jeu sont corrects, cela semble certainement être le cas.

Selon The Geeks Worldwide, le prochain titre de Batman sera un «redémarrage en douceur» de la franchise Arkham et mieux encore, il sortira à l’automne 2020. Ce qui signifie que Warner Bros. Montréal l’annoncera probablement dans les prochains mois. . Ou du moins, nous espérons qu’ils le feront.

Cliquer pour agrandir

De plus, The Geeks Worldwide affirme que ce nouveau jeu sera le début d’un «univers de jeu DC quelque peu cohérent» et sera suivi d’un titre DC de nouvelle génération de Rocksteady. Et bien que les détails sur l’histoire et le gameplay soient toujours sous clé, il est dit que le titre mettra en vedette une famille de chauves-souris jouable, la Cour des Chouettes et comprendra également une coopération.

Les informations que le point de vente doit partager se terminent là, malheureusement, mais si la prochaine Homme chauve-souris le jeu vidéo est vraiment sur le point de sortir cet automne, il ne faut pas longtemps avant que Warner Bros. Montréal en ouvre le couvercle. Et dès qu’ils le feront, nous serons sûrs de vous le faire savoir, alors restez à l’écoute.

Source: Les Geeks dans le monde