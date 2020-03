Le nouveau jeu de patinage Tony Hawk devrait arriver cette année

Comme vous le savez sûrement maintenant, la bien-aimée d’Activision Tony Hawk’s Pro Skater la franchise devrait recevoir quelques remakes cette année, et les fans ne pourraient pas être plus excités.

Commençant à la fin des années 90 et capitalisant sur la popularité explosive du skateboard, les jeux figuraient parmi les versions les plus populaires des époques PlayStation et PS2 originales, les fans les jouant sans fin grâce à leur gameplay diaboliquement addictif et à des bandes sonores mémorables pleines de hanches sous licence. hop et rock.

Malheureusement, Activision n’a pas pu trouver le même niveau de succès depuis, les dernières entrées de la série étant assez décevantes. Mais avec les remakes de Pro Skater 1 et 2 qui devraient être en cours, il semble que la franchise soit sur le point de revenir sous les projecteurs. D’autant plus que nous entendons également aujourd’hui qu’un tout nouveau jeu Tony Hawk est également en préparation et pourrait être avec nous cette année.

Un groupe appelé The Death Set est responsable de cette dernière mise à jour de la série alors qu’ils ont déclaré à leurs fans sur les réseaux sociaux cette semaine qu’ils venaient de mettre sous licence 5 nouvelles chansons pour un jeu de Tony Hawk qui sortira en 2020. Couplé au fait que ce n’est pas ‘t le premier murmure que nous avons entendu parler d’un nouveau titre dans la franchise en cours de développement, il a maintenant des gens qui pensent qu’une annonce officielle est imminente.

Malheureusement, il n’y a pas de détails sur ce que le prochain Tony Hawk le jeu pourrait nous apporter, ou même sur quelles plateformes il pourrait être lancé. Mais étant donné tout ce que nous avons entendu ces derniers mois, il semble en effet que la propriété se prépare à faire un peu de retour et dès que nous aurons une annonce officielle sur ce qui attend exactement les fans, nous serons sûr de vous le faire savoir.