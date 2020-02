Le nouveau live-action de Mulan comprendra des scènes de violence

Mulan, le nouveau live-action de Disney, honorera les paroles emblématiques de la chanson Men of Action lors de son ouverture finale en salles, en devenant le premier remake live-action – des classiques animés – de la Maison de la Souris en obtenant le classement du PG-13 pour ses «séquences de violence».

Selon The Hollywood Reporter, la Motion Picture Association of America a décerné au remake de Mulan la cote PG-13, alors que nous avons déjà vu dans les multiples avancées du film qu’il s’agirait plutôt d’une épopée de guerre fantastique. d’une comédie musicale comme ses prédécesseurs. Contrairement à Mulan, Aladdin, Dumbo et The Lion King ont été classés PG ou G, ce qui pourrait signifier que l’histoire nous présentera une “version plus adulte de la légende chinoise” inspiré par le poème narratif classique La ballade de Mulán, comme ils le soulignent. Le dernier film Disney qui a reçu cette même classification était Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales (2017), sans compter, bien sûr, le répertoire des films produits par Touchstone, 20th Century Studios ou Marvel et Lucasfilm.

Voici le synopsis du film:

“La cinéaste de renom Niki Caro donne vie à l’épopée du légendaire guerrier chinois à Disney’s Mulan, dans laquelle une jeune femme intrépide risque tout pour que l’amour de sa famille et de son pays devienne l’un des meilleurs guerriers que la Chine ait jamais connus” . Lorsque l’empereur de Chine émet un décret qu’un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un honnête guerrier, intervient pour prendre la place de son père malade . Homme, HuaJun, elle est testée à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en une honnête guerrière et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante … et d’un père fier. “

Mulan est réalisé par Niki Caro et il devrait être publié 27 mars prochain. Bien que sa classification puisse sembler risquée lorsqu’elle arrive enfin en salles, ses performances peuvent plutôt être affectées si elle est retardée en raison de l’épidémie du coronavirus en Chine, comme cela s’est produit avec le nouveau film de James Bond: No Time to Mourir

.