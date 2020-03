Le nouveau live-action de Peter Pan aurait déjà ses protagonistes

Alors que Disney insiste pour proposer de moins en moins d’histoires originales, elle vient d’être révélée aux éventuels protagonistes du nouveau Peter Pan en action réelle … qui porterait le titre original de Peter et Wendy. Selon des sources proches de Variety, les jeunes acteurs qui pouvaient jouer Peter et Wendy étaient déjà sélectionnés.

Les acteurs qui donneront vie à Peter et Wendy concernent Alexander Molony et Ever Anderson. Les débuts des deux sont très récents. Alors que Molony a joué dans la série Disney Junior Claude, Anderson a joué le rôle d’une jeune version d’Alice Abernathy dans Resident Evil: The Final Chapter. Oui, Ever est la fille de Milla Jovovich elle-même. En plus de cela selon CBR, cela donnera très bientôt vie à une jeune Natasha Romanoff dans Black Widow. Ever est une étoile montante.

Peter and Wendy est le dernier remake de Disney après Mulan, et sera en charge du réalisateur David Lowery (Pete’s Dragon). Bien que le projet n’ait pas encore de date de sortie, son lancement devrait avoir lieu via le service de streaming Disney +.

Auparavant, la rumeur disait également que les stars de Warner Bros DC, Joaquin Phoenix et Margot Robbie, joueraient également dans ce refrain.

